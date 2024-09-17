快訊

移送畫面曝！男駕賓士猛撞釀1死5傷 吸「喪屍煙彈」毒駕害命今年第2起

月圓人不團圓…柯文哲看守所度中秋 陳佩琪現身「隔高牆思念尪」

又中斷！日本福島核電廠設備故障 核燃料碎片取出工作暫停

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋烤肉板橋裝潢公司40人深夜喧嘩還違停 海山警快打到場開罰

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區長江路昨天晚間突然有多人聚集，還有車輛違停阻礙通行。海山警方趕抵發現是1間裝潢公司邀請員工及親友在門口人行道及騎樓烤肉，造成多輛車違停。警方對3輛違停在人行道的轎車開單告發，並告誡在場人員切勿喧嘩及妨害安寧。

據了解，位於板橋區長江路二段這間裝潢公司為歡慶中秋節，昨天晚間11時許找來員工及親友共計40多人，在公司大門口人行道及騎樓處烤肉。因人潮眾多到場人員將車輛隨意停放，其中有3輛轎車違停在人行道上，導致經過的路人無法通行立即報案檢舉。

海山警方獲報趕抵，發現現場聚集了約40多人，立即通報線上快打警力15人到場支援。警方立即要求違停車輛立即離開，並對3輛違停在人行道上的轎車，開出600元至1200元以下罰單。另外也告誡在場人員勿於深夜喧嘩或妨害安寧。

現場聚集約40多人在人行道及騎樓上烤肉。記者黃子騰／翻攝
現場聚集約40多人在人行道及騎樓上烤肉。記者黃子騰／翻攝
現場聚集約40多人，警方到場勸阻。記者黃子騰／翻攝
現場聚集約40多人，警方到場勸阻。記者黃子騰／翻攝
警方對違停在人行道上的轎車開出罰單。記者黃子騰／翻攝
警方對違停在人行道上的轎車開出罰單。記者黃子騰／翻攝

人行道 違停

延伸閱讀

影／烤肉違停辱警 三重刺青男被上銬

北市腸病毒疫情連2周各降1成 中秋烤肉這兩招抗染腸胃炎

桃園這園區首辦千人中秋烤肉 5人份1999元吃喝玩樂明年續辦

狂占車格還違停 台中東海殯儀館停車場16日起要收費了

相關新聞

涼亭突冒火光！中和烘爐地深夜驚見焦屍 疑為出國與妻爭執老翁著火亡

新北市中和區烘爐地昨天深夜驚見焦屍。72歲余男近期因與妻子發生爭執，昨晚憤而騎車離家獨自至中和烘爐地1處涼亭，不久後全身...

回家皮膚癢...林口紅鞋老人突拿「不明液體」潑小孩 警循線鎖定

新北市林口區四維路吉祥公園，昨晚發生老人拿保溫杯內不明液體潑灑小孩，孩子回家之後覺得皮膚發癢，向媽媽告狀。警方已鎖定老人...

火勢猛烈！豐原小型滅火器倉庫傳火警 消防急斷電防災情擴大

台中市豐原區東陽路一處小型滅火器倉庫，今天下午1點左右起火燃燒，台中市消防局獲報出動豐南防分隊等前往灌救，幸現場無人受困...

影／台南七股專美塑膠工廠中午突起火 消防護民宅

台南市七股區竹橋里民眾中午報案專美公司廠房起火，台南市消防局派遣七股等近20分隊、28車62名消防員前往滅火，因為1樓廠...

彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

彰化縣消防局埔心消防分隊王姓隊員昨到員林市超商購物，看見休息區一名男子低頭不動，姿態奇怪，趨前一看發現沒氣息，通報119...

北市大安酒吧驚傳命案 女店長反鎖廁所...員工破門驚：人死了

台北市大安區復興南路一段107巷某酒吧昨天驚傳命案，一名女店長被人發現倒在店內廁所，沒有生命跡象，消防隊獲報到場，發現死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。