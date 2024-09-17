中秋烤肉板橋裝潢公司40人深夜喧嘩還違停 海山警快打到場開罰

新北市板橋區長江路昨天晚間突然有多人聚集，還有車輛違停阻礙通行。海山警方趕抵發現是1間裝潢公司邀請員工及親友在門口人行道及騎樓烤肉，造成多輛車違停。警方對3輛違停在人行道的轎車開單告發，並告誡在場人員切勿喧嘩及妨害安寧。

據了解，位於板橋區長江路二段這間裝潢公司為歡慶中秋節，昨天晚間11時許找來員工及親友共計40多人，在公司大門口人行道及騎樓處烤肉。因人潮眾多到場人員將車輛隨意停放，其中有3輛轎車違停在人行道上，導致經過的路人無法通行立即報案檢舉。