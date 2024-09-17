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彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

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彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣消防局埔心消防分隊王姓隊員昨到員林超商購物，看見休息區一名男子低頭不動，姿態奇怪，趨前一看發現沒氣息，通報119救護人員趕到，頸動脈摸不動脈搏，測不到體溫，身體出現屍斑，警方據報過濾監視錄影畫面，證實男子死亡32小時竟沒人發現。

據了解，45歲許姓男子本（9）月15日下午1點半到員林市某超商，購買飲料後坐在休息區的沙發即身體側斜、頭部下垂，超商人來人往，許男坐在角落座位，沒人靠近，直到昨晚8點半王姓消防隊員到超商購物，看見許男斜坐在沙發，上前觀察他已無呼吸，通報119到場救護。

員林西區分隊趕到，救護人員按壓許男的頸動脈但測不到脈搏，也量不到體溫，許男身體已有屍斑，推斷死亡時間超過6小時，消防分隊報警處理。警方察看現場整齊，桌上除了他購買的飲料並無其它雜物，根據監視錄影畫面顯示他獨坐32小時，不排除疾病猝死，警方已通知許男的哥哥出面，並報請檢方相驗釐清真正死因。

經查許男設籍芳苑鄉漢寶村，當地居民表示，許男長得高大，綽號「百九」，因做工造成手指傷殘，領有身障手冊，他父母都離世，與哥哥相依為命多年，哥哥曾叫他回村內做土木工程，後來沒做，離開家鄉很少回村內，大家印象中他身材略胖，屬於壯碩一型，沒聽說他有健康方面問題。

彰化縣45歲許姓男子斜坐在超商沙發，死亡32小時無人發現。圖／民眾提供
彰化縣45歲許姓男子斜坐在超商沙發，死亡32小時無人發現。圖／民眾提供

員林 超商

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