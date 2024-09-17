快訊

大學城周邊租屋熱度降 專家直指3因素改變市場

彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

賈永婕接任101兩周遭恐嚇：「對於不法之徒絕不寬容」

經濟日報／ 經濟日報 記者徐牧民／即時報導

台北101新任董事長賈永婕上任兩週，傳出接到死亡威脅，她第一時間於臉書證實消息，目前已報警處理，賈永婕說「上任之後有人說我是只靠顏值的花瓶，有人說我沒讀書憑什麼當董事長，面對這些批評我虛心以對，但是對於不法之徒絕不寬容。」

台北101於13日收到威脅信，信中內容包含「要跟賈永婕拚了」、「為民除害伸張正義」、「憑甚麼賈永婕可以當上101大樓董座」等等，目前101方面也證實目前交由北市警專案小組處理中，將積極配合警方偵辦。

賈永婕於3日正式接手台北101董座，並且續聘朱麗文擔任總經理，賈永婕致詞表示，自己抱著新生報到的心情，上任後還有許多挑戰，對於業績樂觀看待，自己將負責「時尚美麗」，朱麗文總經理負責專業部分。

賈永婕自2021年疫情爆發後，不斷號召各界幫忙，2022疫情再起，賈除自掏腰包、募資醫療器材，更成立「永婕美少女慈善協會」。這也讓她被譽為「防疫女神」，社會形象良好。此次也是希望借重賈永捷在時尚、行銷等方面的專長，擦亮台灣指標性建築的招牌。

台北101新任董事長賈永婕上任兩週，傳出接到死亡威脅，第一時間於臉書證實消息。圖／截圖自賈永婕臉書
台北101新任董事長賈永婕上任兩週，傳出接到死亡威脅，第一時間於臉書證實消息。圖／截圖自賈永婕臉書

台北101 賈永婕

延伸閱讀

民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

賈永婕：恐嚇電郵威脅生命安全 盼將歹徒繩之以法

剛上任101董座就「收到威脅信」 賈永婕親發文認：我被恐嚇了

剛上任101董座不到1個月 賈永婕竟收到威脅信

相關新聞

台東長濱疑輕航機墜海？ 警消海巡搜尋毫無所獲

今天上午10點33分，民眾報案，指稱疑似一架航空器在台東鄰近花蓮的長濱鄉海域墜海，警消獲報立即會同海巡署人員前往海域搜尋...

台中新民市場路樹倒塌壓人砸2機車 嚇壞中秋採買民眾

今天是中秋節，台中市南區新民市場接近中午11點多傳出路樹倒塌意外，現場1棵黑板樹突然朝馬路中間倒塌，當場壓傷步行經過的王...

彰化45歲男坐超商沙發休息猝死 32小時被休假消防員發現呈屍斑

彰化縣消防局埔心消防分隊王姓隊員昨到員林市超商購物，看見休息區一名男子低頭不動，姿態奇怪，趨前一看發現沒氣息，通報119...

賈永婕接任101兩周遭恐嚇：「對於不法之徒絕不寬容」

台北101新任董事長賈永婕上任兩週，傳出接到死亡威脅，她第一時間於臉書證實消息，目前已報警處理，賈永婕說「上任之後有人說...

竹縣新埔鎮長秋節晚會敬酒 竟遭酒瓶砸破頭縫3針

新竹縣新埔鎮公所昨晚辦中秋晚會，席開150桌邀民眾同歡，不料鎮長陳英樓逐桌敬酒時，突遭75歲彭姓老翁持酒瓶攻擊他頭部，當...

男不滿駕車「未停讓行人」被罰怒嗆 北市警回應了

賴姓男子不滿日前駕車行經台北市松山區某路口遭認定轉彎未停讓行人，員警攔停開單舉發，近日上網發文嗆「老子一定玩到高等行政訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。