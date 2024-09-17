賈永婕接任101兩周遭恐嚇：「對於不法之徒絕不寬容」

台北101新任董事長賈永婕上任兩週，傳出接到死亡威脅，她第一時間於臉書證實消息，目前已報警處理，賈永婕說「上任之後有人說我是只靠顏值的花瓶，有人說我沒讀書憑什麼當董事長，面對這些批評我虛心以對，但是對於不法之徒絕不寬容。」

台北101於13日收到威脅信，信中內容包含「要跟賈永婕拚了」、「為民除害伸張正義」、「憑甚麼賈永婕可以當上101大樓董座」等等，目前101方面也證實目前交由北市警專案小組處理中，將積極配合警方偵辦。

賈永婕於3日正式接手台北101董座，並且續聘朱麗文擔任總經理，賈永婕致詞表示，自己抱著新生報到的心情，上任後還有許多挑戰，對於業績樂觀看待，自己將負責「時尚美麗」，朱麗文總經理負責專業部分。