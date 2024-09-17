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基隆老翁田寮河漂流 消防員見他突沉沒急跳水救人
1名老翁今天中午被人發現在基隆市田寮河面漂流，原本載浮載沉，突然沉人水中，消防員救上岸時已無呼吸心跳，送醫急救後恢復生命徵象。老翁身分和落水原原因由警方調查中。
基隆市警察局和消防局今天上午11點45分左右，接獲民眾通報田寮河美猴橋附近，有1名老翁在河面漂浮。員警先抵達現場，看見老翁載浮載沉，消防員到達準備救援時，老翁突然沉入河中。
消防員立刻跳下河將老翁拉出水面，救上岸時口吐白沬，已無呼吸、心跳，施作心肺復甦術（ CPR），並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救，再送上救護車送往衛生福利部基隆醫院，搶救後恢復呼吸心跳。
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