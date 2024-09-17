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警政署多管齊下 積極提升員警身心健康

中央社／ 台北17日電

警政署今天表示，內政部長劉世芳和署長張榮興都極為重視警消身心健康議題，特別指示製播促進心理健康相關節目和宣導影片，今年9月也已辦理238場次關老師座談。

警政署透過新聞稿表示，劉世芳自上任以來，非常重視警消身心健康議題，並指示警政署製播促進心理健康相關單元，由警察廣播電台於今年7至10月期間，以人際關係、情感議題、家庭經營、情緒管理及工作職場等5大主題面向，邀集專家學者錄製宣導節目27集。

同時，於警廣頻道固定時段每週播出2集，並上架Podcast，期能潛移默化，對警消心理層面帶來正面新能量。

警政署說，署長張榮興也同樣重視員警健康自主管理，邀請諮商機構心理師協助拍攝3部珍愛生命守門人「1問2應3轉介」宣導影片，藉由提升辨識關懷及自我覺察能力，希望讓全國員警都是健康快樂的。

除此之外，全國各警察機關每月均會規劃關老師走訪基層單位，並實施座談主動關懷及協助解決問題。警政署指出，經統計今年9月共辦理238場次，其中11日、12日台北市、桃園市警察局分別規劃走訪北投分局長安派出所、大園分局交通分隊，警政署並派員到場了解相關工作實施情形。

警政署說，經查發現在與談之間，能有效教導壓力調適、自我照護及同理心等技巧，發掘是否有需要協助對象，並倡導主動關懷文化及宣導各項諮商服務措施。

為提升員警身心健康，警政署表示，除走訪基層外，每2個月至少辦理1場次線上心理諮商專題演講，藉以宣導正向健康觀念，全國各警察機關利用常年訓練學科講習時機，納入情緒管理、壓力調適、性別關係及自殺防治守門人等課程，並推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」等APP，鼓勵員警隨時自我檢測。

另外，結合心情溫度計及現有內外部諮詢管道，印製「心理諮商輔導服務資源小卡」，配發每人1卡，使員警得以隨時了解情緒困擾程度，並在有需要時能及時主動尋求各項資源協助。

劉世芳 情緒 警察

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