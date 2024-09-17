竹縣新埔鎮長秋節晚會敬酒 竟遭酒瓶砸破頭縫3針
新竹縣新埔鎮公所昨晚辦中秋晚會，席開150桌邀民眾同歡，不料鎮長陳英樓逐桌敬酒時，突遭75歲彭姓老翁持酒瓶攻擊他頭部，當場掛彩，送醫縫了3針；警方昨晚接到報案，到場將彭姓老翁逮捕帶回，今天上午警詢時，他坦承有攻擊行為，但出手動機僅稱是「看他不爽」；警方依妨害公務、傷害罪嫌將老翁以現行犯移送新竹地檢署偵辦。
陳英樓昨晚受訪表示，事情發生太快，發現情況不對時，酒瓶已往腦門招呼，就醫縫了3針。他認識對方，但彼此無冤無仇也沒有過節，實在不明白為何會遭對方攻擊，應該是酒醉，他人沒事已是萬幸，由於警方詢問狀況，他當下以口頭提告。
新埔鎮公所獲企業及熱心人士贊助，提供月餅、文旦、飲料和菜餚，昨晚在鎮公所旁的停車場，席開 150桌，並邀鎮內社區和社團舞台表演，約有1500位鎮民參加，陳英樓在晚間8點多逐桌敬酒時，突然遭攻擊。
這場晚會是鎮公所舉辦，屬於公務活動，彭姓老翁在場內攻擊鎮長，除了涉嫌傷害，也涉妨害公務罪嫌，上午警訊結束後，新埔警分局依法將彭姓老翁移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言