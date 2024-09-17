南方澳賊子澳沙灘釣客失聯 海陸空三線搜索中
宜蘭南方澳1名58歲張姓釣客昨夜獨自到賊仔澳沙灘釣魚，遲遲未歸，家人報案後岸巡隊先到沙灘尋找，沒有發現任何蹤跡，今天上午出動船、車、空偵機與44人，海陸空三線搜索，截至目前仍未發現張男。
海巡署北部分署第一巡防區昨夜9時許獲報，張男告訴家人到賊仔澳沙灘釣魚，一直沒有回家，打手機也沒有接；海巡、岸巡與警方趕到沙灘，先以探照燈初步搜索，未找到張男或相關物品，詢問附近其他釣客，得知張較可能在礁岩處釣魚，考慮夜間陣雨不利搜索，暫且收隊。
岸巡、海巡今天上午6時許與消防隊再次偕同搜索，出動空偵機、UAV無人機區隊，以空中俯瞰的方式搜索附近海岸，出動2艇14人沿海上搜尋、7車30人從陸上搜尋，目前仍無所獲，將繼續搜索，並研判海潮流向，擴大搜索範圍。
據張男家人轉述，張男留著平頭，身高約167公分，出門時穿著釣魚裝是黑底紅色線條，海巡署呼籲附近居民若看到類似人員趕緊通報。
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