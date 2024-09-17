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高雄暗夜雨天出車禍 貨車擦撞釀6車受損3人傷
高雄市三民區凌晨發生車禍，蔡姓男子駕駛小貨車在路口與女機車騎士擦撞，女騎士人車倒地受傷，小貨車失控偏向，撞及路邊汽、機車及腳踏車，造成3人受傷，貨車司機與女騎士都沒酒駕，肇事原因由警方調查。
據了解，今天凌晨3時許，高雄下起大雨，于姓婦人（53歲）騎機車沿三民區沿吉街直行，經過沿吉號街與延慶街口，右側蔡姓男子（67歲）駕駛小貨車要穿過路口，2車在路口撞上，蔡男的貨車偏向，撞上黃姓男子（46歲）臨停路口的轎車，于婦倒地受傷，在車上的蔡男、黃男也輕擦挫傷。
蔡男的貨車偏向，撞上黃男的轎車，同時路旁的機車和腳踏車也遭波及，被撞受損，這場車禍共造成3人受傷、6輛車受損。警方對蔡、于、黃3人酒測，無酒精反應，確實肇事原因待警方調查。
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