高雄暗夜雨天出車禍 貨車擦撞釀6車受損3人傷

高雄市三民區凌晨發生車禍，蔡姓男子駕駛小貨車在路口與女機車騎士擦撞，女騎士人車倒地受傷，小貨車失控偏向，撞及路邊汽、機車及腳踏車，造成3人受傷，貨車司機與女騎士都沒酒駕，肇事原因由警方調查。

據了解，今天凌晨3時許，高雄下起大雨，于姓婦人（53歲）騎機車沿三民區沿吉街直行，經過沿吉號街與延慶街口，右側蔡姓男子（67歲）駕駛小貨車要穿過路口，2車在路口撞上，蔡男的貨車偏向，撞上黃姓男子（46歲）臨停路口的轎車，于婦倒地受傷，在車上的蔡男、黃男也輕擦挫傷。