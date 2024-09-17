新竹嬤載孫遇死劫民眾獻花盼安息 家屬：盼凶手得到懲罰

新竹34歲彭男昨開賓士車疑似毒駕，行經虎林國中前跨越雙黃線衝到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿公、阿嬤，釀1死5傷。71歲鍾姓婦人騎車載孫女首當其衝，被夾在賓士和燈桿間當場死亡，5歲孫女也因肝臟撕裂傷，送醫搶救，現已脫險。也有民眾前往事故現場擺放花束哀悼，鍾婦的女兒也在貼文下方留言，盼「兇手得到應有的懲罰」。

彭男昨天開著白色賓士車，載著30歲彭女沿路蛇行偏移，經過虎林國中前路口時，突然打危險警示燈，接著就逆向朝行人穿越道上撞上去。目擊網友指出，該賓士車撞上2輛載有小孩的機車，還有1人疑似卡在燈桿。

新竹市消防局獲報後，出動各式消防、救護車輛共7車23人前往搶救，現場71歲鍾姓婦人無生命跡象，同車的5歲林姓孫女肝臟撕裂傷，開刀後目前意識仍模糊，在兒童加護病房救治中；另輛機車李姓騎士左手骨折，同車的8歲李姓男童左腿骨折意識清楚，準備開刀、4歲李姓男童左小腿骨折，目前已開完刀，在普通病房觀察中。

由於警方在肇事的彭男車上搜出三級毒品一粒眠和俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，整起車禍也在新竹引起高度憤怒，有網友在臉書「新竹爆料公社」貼文，表示自己無法在這件事故上幫些什麼忙，但他在現場擺放了一束鮮花，弔念被賓士撞擊死亡的婦人，「只希望離開人世的往生者能夠得到安息，節哀R.I.P」。

網友也紛紛留言：「真的很悲傷，自己遵守規則，橫禍飛來太可怕」、「毒品很氾濫，生命共同體，所以這也不是別人的事，天佑台灣」、「我父親曾經遇到過...雙手一攤我沒錢，賓士全貸，沒存款，沒房屋，重點：只有保強制險」、「7月毒駕賓士男撞死警察，不知道這個垃圾現在是否被關？」

留言處也有一名疑似鍾婦的女兒也現身回應：「謝謝這位好心人，我也希望媽媽能夠安息，兇手可以接受應有的懲罰。」

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