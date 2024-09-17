台南男深夜騎機車自撞人摔進溝 救護人員緊急掛吊送醫

台南市吳姓男子昨天深夜騎機車行經三爺宮溪永寧橋東側防汛道路，失控自撞上路邊後跌落深約2公尺深排水溝涵洞，德興消防分隊接獲報案到場救助，發現他口鼻流血及右手臂骨折，先初步包紮傷口後動用繩索吊掛，花了約30分鐘將他吊掛上平面道路送醫救治。

據了解，灣裡分隊於昨天深夜11點14分，接獲勤指派遣，位於三爺宮溪永寧橋東側防汛道路，有機車騎士發生車禍，人掉落排水溝涵洞需脫困。

中隊長黃元定帶班前往車禍救助脫困，救護人員到達現場，經員警指引發現吳姓受困傷者（年約65歲），倒臥約2公尺深的水溝涵洞，機車撞毀在路旁。