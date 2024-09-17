中秋團圓夜憾事 新北25歲男家中揮刀亡、弟阻止遭劃傷

中秋團圓夜竟發生割頸死亡慘劇。新北市25歲莊男今天凌晨在家中突持菜刀自殘，莊男弟弟發現後上前阻止時右手也遭劃傷。救護人員到場發現莊男已無呼吸心跳明顯死亡。莊男弟弟經送醫後已無大礙。海山警採證後已報請新北檢相驗釐清莊男死因。

據了解，死亡的25歲莊男與哥哥及弟弟三兄弟同住，莊男罹病6年雖持續就醫治療卻都無明顯改善。今天凌晨12時許莊男在家中時疑因病發，突然持菜刀劃傷自己頸部。莊男弟弟發現後焦急上前阻止，過程中右手也被劃傷，立即報警求助。

救護人員及警方獲報趕抵，發現莊男倒臥在地，大量失血失去呼吸心跳明顯死亡，救護人員隨即將右手受傷的莊男弟弟送醫，所幸並無大礙。警方立即封鎖現場採證，初步研判並無外力介入，後續將依規定報請新北檢進行相驗釐清莊男確切死因。

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