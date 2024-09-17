快訊

木村拓哉到妻夫木聰 專家：台灣觀光代言人不宜年年換

圖文開箱／超輕薄行動電源！高CP附支架、磁圈 充電iPhone 16一日外出沒問題

楊桃食用藥用營養價值高，8至9分熟最好吃！但2種人千萬別吃，以免中毒

賈永婕：恐嚇電郵威脅生命安全 盼將歹徒繩之以法

中央社／ 台北17日電

台北101董事長賈永婕日前收到恐嚇電子郵件，她今天在臉書（Facebook）發文表示，上任後面對各種批評，都虛心接受，但歹徒字字句句以她的生命安全威脅，對於不法之徒絕不寬容，相信一定能將歹徒繩之以法。

賈永婕以黑馬之姿於3日出任台北101第10屆董事長，但剛上任就收到恐嚇電子郵件，內容寫有「菜刀剪刀剃頭刀 殺死賈 伸張正義」等恐嚇文字。台北101昨天表示，已於13日依照相關程序報警處理，同時加強內部安全措施。

賈永婕今天上午發文證實收到恐嚇訊息，「歹徒字字句句以我的生命安全威脅」，已在第一時間報警處理，冷靜低調地面對。

賈永婕表示，上任之後面對各種批評，包括被說是只靠顏值的花瓶、沒讀書憑什麼當董事長，面對這些批評，她虛心以對。

但賈永婕表示，「對於不法之徒絕不寬容」，相信台灣是法治國家，法網恢恢、疏而不漏，一定能將歹徒繩之以法。

北市警方昨晚表示，13日獲報後展開調查，目前初判疑為境外人士涉案。目前全案由信義分局偵查隊、市警局刑事警察大隊共同偵辦，並加強相關安維。

台北101 恐嚇 賈永婕

延伸閱讀

剛上任101董座就「收到威脅信」 賈永婕親發文認：我被恐嚇了

剛上任101董座不到1個月 賈永婕竟收到威脅信

賈永婕剛接101董座收死亡恐嚇信 「IP在荷蘭」不排除是台灣人

剛上任101董座不到1個月 賈永婕竟收到威脅信

相關新聞

竹縣新埔鎮長秋節晚會敬酒 竟遭酒瓶砸破頭縫3針

新竹縣新埔鎮公所昨晚辦中秋晚會，席開150桌邀民眾同歡，不料鎮長陳英樓逐桌敬酒時，突遭75歲彭姓老翁持酒瓶攻擊他頭部，當...

南方澳賊子澳沙灘釣客失聯 海陸空三線搜索中

宜蘭南方澳1名58歲張姓釣客昨夜獨自到賊仔澳沙灘釣魚，遲遲未歸，家人報案後岸巡隊先到沙灘尋找，沒有發現任何蹤跡，今天上午...

賓士疑毒駕虎林國中前害1死5傷 邱臣遠：向檢建請羈押求重刑

新竹34歲彭男昨開賓士車疑似毒駕，行經虎林國中前跨越雙黃線衝到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿公、阿嬤，釀1死5傷...

影／烤肉違停辱警 三重刺青男被上銬

新北市三重區昨晚有一群人為了烤肉，不顧派出所就在100公尺外，多輛汽車直接違停在街口紅線和斑馬線上，警方獲報前往取締，他...

高雄暗夜雨天出車禍 貨車擦撞釀6車受損3人傷

高雄市三民區凌晨發生車禍，蔡姓男子駕駛小貨車在路口與女機車騎士擦撞，女騎士人車倒地受傷，小貨車失控偏向，撞及路邊汽、機車...

新竹嬤載孫遇死劫民眾獻花盼安息 家屬：盼凶手得到懲罰

新竹34歲彭男昨開賓士車疑似毒駕，行經虎林國中前跨越雙黃線衝到對向，當場撞擊2輛正騎車載孫子返家的阿公、阿嬤，釀1死5傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。