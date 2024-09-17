賈永婕：恐嚇電郵威脅生命安全 盼將歹徒繩之以法

台北101董事長賈永婕日前收到恐嚇電子郵件，她今天在臉書（Facebook）發文表示，上任後面對各種批評，都虛心接受，但歹徒字字句句以她的生命安全威脅，對於不法之徒絕不寬容，相信一定能將歹徒繩之以法。

賈永婕以黑馬之姿於3日出任台北101第10屆董事長，但剛上任就收到恐嚇電子郵件，內容寫有「菜刀剪刀剃頭刀 殺死賈 伸張正義」等恐嚇文字。台北101昨天表示，已於13日依照相關程序報警處理，同時加強內部安全措施。

賈永婕今天上午發文證實收到恐嚇訊息，「歹徒字字句句以我的生命安全威脅」，已在第一時間報警處理，冷靜低調地面對。

賈永婕表示，上任之後面對各種批評，包括被說是只靠顏值的花瓶、沒讀書憑什麼當董事長，面對這些批評，她虛心以對。

但賈永婕表示，「對於不法之徒絕不寬容」，相信台灣是法治國家，法網恢恢、疏而不漏，一定能將歹徒繩之以法。

北市警方昨晚表示，13日獲報後展開調查，目前初判疑為境外人士涉案。目前全案由信義分局偵查隊、市警局刑事警察大隊共同偵辦，並加強相關安維。