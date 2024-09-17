影／中秋人未圓 台中八旬失智獨居婦對玻璃倒影喃喃說「那是我妹妹」
今天是中秋節，不少旅外民眾已提早返台，與家人團圓過節，但第五警分局近日接獲民眾報案，八旬羅姓婦人駐足在民眾社區大樓的玻璃帷幕前許久，還指著自己在玻璃內倒影，不斷說「那是我妹妹」，社區物業人員聯絡警方到場協助。警方透過里長才知，羅婦妹妹已旅居國外，可能是中秋節月圓人圓，才讓高齡獨居羅婦，想起親友，不免讓人心酸。
第五警分局四平所巡佐潘亦倫、警員徐家洋，近日接獲轄內社區管理員報案，羅姓婦人（87歲）駐足在社區大門外，不斷對著社區一樓的玻璃帷幕自言自語，警方到場關心時，羅婦指著玻璃內自己的倒影，跟警方說著「那是我妹妹」。
警方詢問羅婦的姓名、住處時，羅婦語焉不詳，幸好羅婦手上有社會局的愛心手鍊，趕緊聯繫社會局後，查出羅婦身分，也得知羅婦妹妹的電話，但多次致電，羅婦妹妹都沒有接手機。
警方在查處的過程中，羅婦仍不斷指著玻璃上的自己，堅持「妹妹在那裡」，不免讓警員有些心酸，警員將羅婦送回住處時，恰巧遇到當地里長，里長提到，羅婦妹妹早就不在台灣，旅居國外，可能中秋節到來，才會引發思念親友之情。
第五警分局表示，適逢中秋佳節，這是一年中最適合團圓的時刻。對於長者來說，家人的陪伴往往是最深的慰藉，提醒在外的遊子，無論多忙都應抽空返家看看家中長輩，與家人共享天倫之樂。一句關心的問候、一頓團圓飯，都能撫平長者心中的孤寂與思念，希望每一個家庭都能平安團圓，享受人月兩團圓的美好時光。
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