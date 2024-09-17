砂石車煞不住 高雄國10末端匝道7車連環撞釀1傷
國道10號末端進入高雄市左營區翠華路出口匝道，今天上午傳出7輛車連環車禍，釀1女子受傷送醫，警方初步了解，因砂石車追撞前方停等出口紅燈車輛肇禍，確實肇因仍待調查。匝道交通已在上午9時恢復通暢。
據了解，黃姓男子（47歲）駕駛砂石車，今天上午7時許，沿國道10號高架橋進高雄市區，經國道10號末端銜接左營區大中高架橋市區道路，下翠華路出口匝道，前方汽車正停等匝道出口的紅燈，但黃疑煞車不及，撞上前方轎車，才釀成連環車禍。
當時在匝道的汽車連續碰撞，其中1輛小貨車遭撞側翻，另輛車上1名48歲女子因撞擊力不輕，頭部受創，臉上瘀血，意識清楚，經救護車送往高雄榮總醫院治療。
7輛車在匝道出口處車禍，導致大中路高架橋出口匝道進入翠華路的交通完全阻塞，車輛須由崇德路出口下高架橋。
警方初步查出砂石車肇禍，7輛車駕駛人全無酒駕，確實肇禍原因待交通大隊分析肇責。
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