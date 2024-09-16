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新竹芎林晚間住宅火警64歲屋主死亡 消防員不適送醫
新竹縣芎林鄉文化街一幢4層樓的民宅晚間7點多發生住宅火警，消防局接獲通報趕往灌救，火勢在晚間8點10分撲滅，救援人員在4樓樓梯口發現64歲劉姓男屋主全身焦黑，評估明顯死亡，此外，黃姓消防隊員在火場入室搶救後體溫過高、身體不適也送醫觀察，火警原因待調查。
新竹縣消防局指出，晚間7點18分接獲住宅火警通報，派遣第三大隊、芎林、二重及竹東車組前往搶救。現場為4樓RC建築物，4樓居室內燃燒家具及雜物，消防人員出2條水線搶救，8點10分 火勢完全熄滅，燃燒面積約20平方公尺，估計損失約50萬元。
但消防人員在現場4樓樓梯口發現劉姓屋主全身焦黑，將他救出送至1樓，評估已明顯死亡，警方初步採證後，遺體由殯葬業者送往殯儀館。
黃姓消防隊員在搶救時進入火場搶救後，出現體溫過高、身體不適情況，但意識清楚，送往竹東榮民醫院觀察治療中。
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