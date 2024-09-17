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1歲半童疑吞硬幣亡 無照保母3萬交保

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中報導

台中市沈姓女子無照收托4名幼童，她前晚外出採買，收托的1歲半男童疑誤食散落房間內的硬幣、玩具窒息，沈女返家雖緊急將男童口中異物取出，但男童已無生命跡象，送醫不治；檢方昨相驗男童遺體，依過失致死罪命沈女3萬元交保。

檢警調查，48歲沈姓女子沒有登記證照，疑長期非法提供24小時托育服務，近期收托1男3女共4名兩歲以下幼童，每童每月收費2萬5千元。

前晚8時許，沈女外出採買晚餐，4名幼童交由屋內子女看顧，她返家時發現1歲半男童倒臥在和室房間地板，沒有呼吸。

沈女急將男童口中硬幣、玩具取出，通報救護車送醫，但是急救不治；男童身體有多處瘀傷，院方依機制通報檢警與社會局介入調查，另3名收托女童，由家長帶回。

沈女說，男童收托約半年，1個月照顧約24天，其餘6天由男童母親接回照顧；男童所在和室散落硬幣與玩具，不慎誤食，另男童調皮好動，常爬上爬下才會摔傷，沒有虐待男童。

男童生母24歲王姓女子因從事輪班工作，沒時間照顧小孩，透過朋友介紹找上沈女，沒想到發生意外，得知兒子送命情緒崩潰，不停流淚。

檢察官昨相驗遺體後，指示擇日斷層掃描，解剖複驗，釐清死因；沈女訊問後列過失致死罪被告，以3萬元交保。

據了解，依準公共化在宅收托標準，台中有補助，規定收費每月上限2萬2500元，沈女全日托收費不比有照保母便宜；有家長認為會選擇無照保母，多為離家近、時間較彈性、配合度高、托嬰中心人數太多等，且「有照保母也不是不會出事」。

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