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賓士校門口逆向衝撞 1死5傷
卅四歲彭姓男子昨駕白色賓士，行經新竹市虎林國中校門口前逆向衝到對向車道撞上兩機車，釀一死五傷慘劇，包括三名重傷幼童。警方在車上搜出毒品，不排除毒駕肇禍，全案朝殺人、傷害、毒品、公共危險等罪嫌偵辦中。
警方調查，死者為七十一歲鍾姓婦人，被撞卡在紅綠燈桿當場死亡，同車五歲孫女肝臟破裂，開刀搶救中；六十九歲李姓男子左手骨折，同車八歲孫子骨折、四歲孫子重傷命危，轉林口長庚搶救。
事故發生在昨天下午四時廿五分左右，正值學生放學時間；有網友在臉書「新竹大小事」貼出事故畫面，白色賓士車沿路蛇行偏移，經過虎林國中前突然打雙黃燈，隨即逆向衝到對向車道，撞上兩輛機車。
新竹市消防局據報出動七車廿三人搶救，啟動大量傷病患機制；肇事彭男事發後呆坐在鍾姓婦人遺體旁不發一語，同車卅歲彭姓女子輕傷送醫，但到院後逃跑，二小時後被警方抓回來，疑似吸毒。
警詢時彭男供稱，當時看到前方塞車，變換車道閃避，車子卻不受控制才逆向衝撞；警方認為他供詞避重就輕，且與目擊者說法不同，現場找到一把道具槍，車上也搜出三級毒品一粒眠和疑似摻毒的電子菸，懷疑是毒駕惹禍。
警方將肇事兩人帶回偵詢，採集尿液及抽血，查驗是否毒品反應，報請檢方指揮，朝殺人、傷害、毒品、公共危險等罪偵辦。
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