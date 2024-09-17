聽新聞
0:00 / 0:00

賓士校門口逆向衝撞 1死5傷

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹市虎林國中昨天下午嚴重車禍，一輛白色賓士沿路蛇行偏移後，逆向撞上兩輛機車，釀一死五傷。圖／新竹市消防局提供
新竹市虎林國中昨天下午嚴重車禍，一輛白色賓士沿路蛇行偏移後，逆向撞上兩輛機車，釀一死五傷。圖／新竹市消防局提供
卅四歲彭姓男子昨駕白色賓士，行經新竹市虎林國中校門口前逆向衝到對向車道撞上兩機車，釀一死五傷慘劇，包括三名重傷幼童。警方在車上搜出毒品，不排除毒駕肇禍，全案朝殺人、傷害、毒品、公共危險等罪嫌偵辦中。

警方調查，死者為七十一歲鍾姓婦人，被撞卡在紅綠燈桿當場死亡，同車五歲孫女肝臟破裂，開刀搶救中；六十九歲李姓男子左手骨折，同車八歲孫子骨折、四歲孫子重傷命危，轉林口長庚搶救。

事故發生在昨天下午四時廿五分左右，正值學生放學時間；有網友在臉書「新竹大小事」貼出事故畫面，白色賓士車沿路蛇行偏移，經過虎林國中前突然打雙黃燈，隨即逆向衝到對向車道，撞上兩輛機車。

新竹市消防局據報出動七車廿三人搶救，啟動大量傷病患機制；肇事彭男事發後呆坐在鍾姓婦人遺體旁不發一語，同車卅歲彭姓女子輕傷送醫，但到院後逃跑，二小時後被警方抓回來，疑似吸毒。

警詢時彭男供稱，當時看到前方塞車，變換車道閃避，車子卻不受控制才逆向衝撞；警方認為他供詞避重就輕，且與目擊者說法不同，現場找到一把道具槍，車上也搜出三級毒品一粒眠和疑似摻毒的電子菸，懷疑是毒駕惹禍。

警方將肇事兩人帶回偵詢，採集尿液及抽血，查驗是否毒品反應，報請檢方指揮，朝殺人、傷害、毒品、公共危險等罪偵辦。

新竹 毒品 車道

延伸閱讀

阿嬤載孫遇死劫…虎林國中前賓士車猛撞1死「3童重傷」 副駕女竟是通緝犯

賓士逆向狂撞…新竹虎林國中前1死5傷 學童遭殃、婦夾電桿亡

影／台中毒犯好隨性…市價260萬毒品丟垃圾袋藏鞋櫃

載運鐵材過長舉發違規 員警見司機曾犯吸毒案…車內查獲含毒品菸油再送辦

相關新聞

賓士校門口逆向衝撞 1死5傷

卅四歲彭姓男子昨駕白色賓士，行經新竹市虎林國中校門口前逆向衝到對向車道撞上兩機車，釀一死五傷慘劇，包括三名重傷幼童。警方...

新竹芎林晚間住宅火警64歲屋主死亡 消防員不適送醫

新竹縣芎林鄉文化街一幢4層樓的民宅晚間7點多發生住宅火警，消防局接獲通報趕往灌救，火勢在晚間8點10分撲滅，救援人員在4...

1歲半童疑吞硬幣亡 無照保母3萬交保

台中市沈姓女子無照收托4名幼童，她前晚外出採買，收托的1歲半男童疑誤食散落房間內的硬幣、玩具窒息，沈女返家雖緊急將男童口...

夜店喝太嗨趴汽車引擎蓋 男不聽勸辱罵撞警被上銬

賴姓男子昨凌晨在台北市信義區某夜店飲酒後，趴上友人汽車引擎蓋，員警趨前勸阻，他出言辱罵，以身體碰撞員警，被逮捕依妨害公務...

女大生騎車誤闖國道被攔 無照、未戴安全帽開3罰單

18歲楊姓女大學生今天騎機車疑導航誤闖國道1號苗栗交流道，北上騎了10多公里被國道警方攔下，她又無照駕駛、未戴安全帽，警...

台南白車失控衝撞8汽機車4人送醫 肇事逆向駕駛：為了閃機車

台南市東區北門路段今天傍晚5點40分發生一輛白色轎車疑為閃避機車，突然逆向失控衝撞對向車道，波及另外5輛汽車及3輛機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。