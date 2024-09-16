竹市賓士車逆向撞死1人6送醫 3幼童傷重治療中

34歲彭姓男子今天開車行經新竹市虎林國中涉逆向撞上2輛家長載孩童機車，警消到場將6人送醫，其中4歲、5歲與8歲等3名孩童傷重治療中。另有1名騎機車婦人當場死亡。

新竹市消防局發布訊息指出，今天下午4時25分獲報，虎林國中前有車禍，救護人員到場後發現，1名年約70歲婦人死亡，除肇事彭姓駕駛送醫外，還有5人受傷送醫。

有網友恰好行經此處並在臉書社團「新竹大小事」貼出行車記錄器畫面顯示，1輛白色賓士車行駛於延平路2段往市區方向，在經過虎林國中前路口，突然閃爍故障燈，接著逆向朝行人穿越道撞去。

警方告訴中央社記者表示，34歲彭姓男子載1名30歲女子開車行經虎林國中撞上2輛家長載孩童機車，遭撞死亡的年約70歲鍾姓婦人是騎機車載5歲孫女返家遇車禍事故，鍾婦當場死亡，女童肝臟受傷送醫搶救中。

警方說，另一輛機車騎士為69歲李姓男子，李男先載4歲孫子下課後再至位於虎林國中旁的虎林國小接8歲孫子，同樣被轎車撞上，均已送醫，李男與8歲男童均有骨折情形，而4歲男童傷勢較嚴重，持續治療中。

警方指出，現場轎車車頭幾乎全毀，2輛機車外殼多處擦傷，而肇事的彭姓男子酒測值為0，但在車上查獲有道具槍，並疑有多項毒品等。

警方表示，彭男到案後稱是因前方有塞車才變換車道，但經查與現實情況不符，而彭男精神恍惚，雖酒測值為0，但在車上查獲有毒品等物品，不排除涉毒駕，將採集尿液和抽血釐清。全案朝毒品、殺人、傷害、公共危險罪嫌偵辦中。

警方說，副駕駛座的彭姓女子送醫治療後自行離開，但因車上搜出毒品，加上彭女另涉有其他案件，已將彭女逮捕，將一併採集尿液查明是否有毒品反應。