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女大生無照騎機車誤闖國道還沒戴安全帽 警開3罰單再查公共危險

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

18歲楊姓女大學生今天騎機車疑導航誤闖國道1號苗栗交流道，北上騎了10多公里被國道警方攔下，她又無照駕駛、未戴安全帽，警方舉發3項違規，罰鍰至少9500元，並進一步追查是否涉及公共危險罪嫌。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天下午4點多接獲報案，一輛機車在國1北向131公里苗栗交流道附近路段，騎機車在路肩，警方在117公里造橋鄉路段攔下機車，將楊姓女大生帶回調查，機車則由拖吊車載離高速公路

警方初步調查，楊女騎機車要到北部訪友，路況不熟跟隨Google導航行駛，又沒有開啟機車模式，導航上國1被攔下，楊女酒測值零，依道路交通管理處罰條例，誤闖國道可處3000元至6000 元罰鍰，她又無照駕駛，可處6000元至2萬4000元罰鍰，未戴安全帽可處500元罰鍰。

警方將檢視相關事證，查明楊女騎車上高速公路，如置身往來之危險，將依公共危險罪嫌究辦，警方呼籲用路人應遵守標誌標線指示行駛，導航注意開啟模式，確保安全不會走錯路。

18歲楊姓女大學生今天騎機車誤闖國道1號苗栗交流道，北上騎了10多公里被國道警方攔下，交通違規罰鍰至少9500元。圖／國道公路警察局第二公路警察大隊提供
18歲楊姓女大學生今天騎機車誤闖國道1號苗栗交流道，北上騎了10多公里被國道警方攔下，交通違規罰鍰至少9500元。圖／國道公路警察局第二公路警察大隊提供

國道 警察 高速公路

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