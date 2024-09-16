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台南市北門路段車禍 白車波及5汽車3機車 4人送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區北門路段今天傍晚5點40分發生一輛白色轎車疑為閃避機車，突然逆向失控衝撞對向公園南路車道，波及另外5輛汽車及3輛機車，造成4人受輕重傷送醫，其中一名女騎騎士腳部骨折較為嚴重，車禍真正原因警方調查中。

台南市東區北門路和公園南路口，今天傍晚下班時段發生交通事故，有汽車、機車多輛撞在一起，警方派遣人員前往調查，由於正值傍晚下班車多尖峰時刻，警方請急欲經過該路段的駕駛，請提前改道行駛。

白車70歲蘇姓男駕駛說，他駕車沿北門路段要左轉公園南路，為了閃避一輛機車才失控向撞上對向公園南路車道。陳姓女汽車駕駛的後保險桿也被撞壞，她說，白車突逆向撞上來，有數名機車騎士受傷倒地。

據悉，蘇男酒測值為零，這起車禍共造成4人受到輕重傷送醫，其中一名女騎騎士腳部骨折較為嚴重，另有2名騎士和1名汽車駕駛受輕傷送醫，由於正值中秋節前夕，許多汽機車駕駛人下班經過該路段，交通組警員除在場測繪外，派出所員警也到場交管疏解車潮。

一輛白色轎車在台南市北門路段撞上黑車，白車車頭幾乎全毀。記者黃宣翰／攝影
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蘇姓男子駕駛白色轎車涉嫌失控撞上多輛汽機車。記者黃宣翰／攝影
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台南市東區北門路段今天傍晚發生一輛白色轎車疑為閃避機車，逆向失控衝撞對向公園南路車道，波及另外5輛汽車及3輛機車，造成4人受輕重傷送醫，警方到場交管。記者黃宣翰／攝影
台南市東區北門路段今天傍晚發生一輛白色轎車疑為閃避機車，逆向失控衝撞對向公園南路車道，波及另外5輛汽車及3輛機車，造成4人受輕重傷送醫，警方到場交管。記者黃宣翰／攝影

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