高雄69歲伯騎機車闖紅燈撞17歲無照少年 網酸「至尊對決」

69歲林姓男子今上午8時35分許騎機車行經高市福安路巷口，直接闖紅燈，當場撞上無照騎機車的17歲林姓少年，包括林男及少年和後載的16歲少女3人及另一女騎士倒地受傷，網友酸林男「視屎如龜」；林因闖紅燈、少年因無照騎車，雙雙挨罰。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，原PO貼文指「到撞擊前一秒，阿伯還是不知道旁邊有車」，只見影片中，一名騎機車的阿伯無視紅燈，直接穿越路口，直到被綠燈直行的機車撞上才知肇禍。

有網友看到影片後，直言「感謝原PO肉身教訓闖燈仔，但兩敗俱傷有點慘」；有網友酸指「阿伯視屎如龜欸」、「至尊對決」、「阿北很猛，進入完全專注模式」。

另有網友認為，「原PO有時間按喇叭，倒不如先按煞車比較實在」、「騎得太快了」、「看到闖紅燈，載人還不快點煞車」。

轄區苓雅警分局警方指出，當時林男騎機車沿福安路401巷西向東在路口闖紅燈行駛，17歲林姓少年無照騎機車載16歲柯姓少女沿河北路行駛，兩車相撞，林男機車波及對向停等紅燈的李姓女騎士（66歲）及路邊停放的轎車。

事故造成4人手腳擦挫傷，幸均意識清楚、無生命危險；警方獲報到場處理，4人均無酒駕行為。