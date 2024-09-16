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苗縣男架梯修樹不慎摔落3公尺地面 頭部重創不治

中央社／ 苗栗縣16日電

苗栗縣泰安鄉64歲吳姓男子今天架梯修剪住宅旁雜樹，疑不慎自約3公尺高處摔落地面，頭部重創送醫不治。警方到場鑑識，初步研判屬單純意外。

苗栗縣警察局大湖分局指出，中午11時許有民眾發現吳男倒臥泰安鄉中興村道路旁意識模糊，警消獲報到場，發現男子疑似因修剪住宅旁雜樹，不慎自鋁梯跌落，頭部著地撞擊導致明顯腫脹及瘀血，由救護車緊急送醫。

男子送醫途中呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經搶救仍宣告不治。

警方勘查現場，初步鑑識無打鬥痕跡，查訪家屬亦無與他人結怨，研判男子於鋁梯上修剪雜樹時，不慎從3公尺高處摔落地面，造成頭部重創身亡。

大湖分局呼籲民眾於山區從事除草、修剪樹木工作時，除自身護具防備外，也要注意周邊環境安全以避免發生危險。

意識 苗栗縣 警察

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