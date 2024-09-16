快訊

不准中信金公開收購新光金 金管會4理由駁回全文聲明曝光

謀刺川普嫌犯曾出書 291頁稱對烏克蘭戰爭「幻滅」、欲參戰遭拒

虎林國中前6死傷…3童遭撞畫面曝光 賓士車「副駕落跑」搜出槍毒

小貨車司機涉急右轉 7旬婦被車尾掃到救治49天亡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

周姓小貨車司機今年2月間開車行經承德路4段48巷，涉心急貿然右轉至承德路4段，左後車尾撞到直行在承德路4段的機車，73歲潘姓婦人當場倒地，腦出血、多處骨折送醫，49天後因呼吸衰竭等病死亡。士林地檢署認定，司機涉未讓多線道車先行，依過失致死罪嫌起訴。

全案起源於，今年2月22日上午11時許，57歲周姓司機駕駛小貨車，行經承德路4段58巷右轉時，左後車尾撞上承德路4段上機車前車頭，73歲潘姓婦人當場人車倒地，潘婦外傷性腦出血、雙側多處肋骨骨折、胸腔出血等傷勢，送醫急救後又轉院救治，距離車禍49天後，因呼吸衰竭、腎衰竭、腸阻塞等病死亡。

周姓司機遭依過失致死罪送辦，他起初辯稱，此車禍他完全沒有過失，後來改認過失傷害罪，否認過失致死罪嫌。

交通事故鑑定意見書指出，此件肇事原因為，周姓司機駕車載少線道車，不讓多線道車先行，死者潘婦則無肇事因。檢察官依照交通事故調查、潘婦並立即診斷證明等，認定周姓司機駕車行為有過失，依過失致死罪嫌起訴。

周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝
周姓小貨車司機涉未讓多線倒車先行，左後車尾與機車車頭碰撞，騎士送醫救治49天死亡。記者蕭雅娟／翻攝

交通事故 車禍 過失致死 骨折

相關新聞

新莊老公寓失火 69歲老婦雙腳燒燙傷救出命危…宣告不治

新北市新莊區泰安街今天下午5時許發生住宅火警，現場是4層樓的老舊公寓，3樓起火燃燒，消防隊獲報到場迅速撲滅火勢，從屋內救...

高雄「小鴨」變換車道畫面曝光 撞保時捷女駕駛、父母3傷

葉姓男子駕駛Toyota Yaris今天上午10時40分許行經高市翠華路都會快速道路，因變換車道不當，追撞前方由蘇姓女子...

台南市北門路段車禍 白車波及5汽車3機車 4人送醫

台南市東區北門路段今天傍晚5點40分發生一輛白色轎車疑為閃避機車，突然逆向失控衝撞對向公園南路車道，波及另外5輛汽車及3...

高雄69歲伯騎機車闖紅燈撞17歲無照少年 網酸「至尊對決」

69歲林姓男子今上午8時35分許騎機車行經高市福安路巷口，直接闖紅燈，當場撞上無照騎機車的17歲林姓少年，包括林男及少年...

疑操作農用車不慎翻落邊坡 嘉義果農遭壓重傷不治

嘉義縣番路鄉蔡姓果農今天清晨於柑橘園進行農事作業時，在操作農用搬運車時，一不慎翻落邊坡，軀幹遭壓傷，蔡父發現後緊急聯絡消...

新莊老舊公寓3樓起火燃燒 救出1中年婦失去生命跡象

位於新北市新莊區泰安街今午5時許傳出住宅火警，現場是4層樓的老舊公寓，起火燃燒地點在3樓，消防局獲報派遣人車前往搶救，迅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。