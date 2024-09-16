小貨車司機涉急右轉 7旬婦被車尾掃到救治49天亡
周姓小貨車司機今年2月間開車行經承德路4段48巷，涉心急貿然右轉至承德路4段，左後車尾撞到直行在承德路4段的機車，73歲潘姓婦人當場倒地，腦出血、多處骨折送醫，49天後因呼吸衰竭等病死亡。士林地檢署認定，司機涉未讓多線道車先行，依過失致死罪嫌起訴。
全案起源於，今年2月22日上午11時許，57歲周姓司機駕駛小貨車，行經承德路4段58巷右轉時，左後車尾撞上承德路4段上機車前車頭，73歲潘姓婦人當場人車倒地，潘婦外傷性腦出血、雙側多處肋骨骨折、胸腔出血等傷勢，送醫急救後又轉院救治，距離車禍49天後，因呼吸衰竭、腎衰竭、腸阻塞等病死亡。
周姓司機遭依過失致死罪送辦，他起初辯稱，此車禍他完全沒有過失，後來改認過失傷害罪，否認過失致死罪嫌。
交通事故鑑定意見書指出，此件肇事原因為，周姓司機駕車載少線道車，不讓多線道車先行，死者潘婦則無肇事因。檢察官依照交通事故調查、潘婦並立即診斷證明等，認定周姓司機駕車行為有過失，依過失致死罪嫌起訴。
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