小貨車司機涉急右轉 7旬婦被車尾掃到救治49天亡

周姓小貨車司機今年2月間開車行經承德路4段48巷，涉心急貿然右轉至承德路4段，左後車尾撞到直行在承德路4段的機車，73歲潘姓婦人當場倒地，腦出血、多處骨折送醫，49天後因呼吸衰竭等病死亡。士林地檢署認定，司機涉未讓多線道車先行，依過失致死罪嫌起訴。

全案起源於，今年2月22日上午11時許，57歲周姓司機駕駛小貨車，行經承德路4段58巷右轉時，左後車尾撞上承德路4段上機車前車頭，73歲潘姓婦人當場人車倒地，潘婦外傷性腦出血、雙側多處肋骨骨折、胸腔出血等傷勢，送醫急救後又轉院救治，距離車禍49天後，因呼吸衰竭、腎衰竭、腸阻塞等病死亡。

周姓司機遭依過失致死罪送辦，他起初辯稱，此車禍他完全沒有過失，後來改認過失傷害罪，否認過失致死罪嫌。