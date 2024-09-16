高雄「小鴨」變換車道畫面曝光 撞保時捷女駕駛、父母3傷
葉姓男子駕駛Toyota Yaris今天上午10時40分許行經高市翠華路都會快速道路，因變換車道不當，追撞前方由蘇姓女子駕駛的保時捷，蘇車往前推撞林姓男子的Volvo轎車，車禍導致保時捷前後受損，蘇女及其車上父母受傷，送醫後幸無大礙。
警方公布林男轎車行車紀錄器拍下的車禍過程畫面，只見當時38歲的葉姓男子駕駛Toyota Yaris在左營區翠華路往都會快速道路上北向南，在下崇德路匝道處時，葉男變換車道不當，當場撞上36歲蘇女駕駛的保時捷。
由於當下撞擊力道大，蘇女座車往前推撞由38歲林男所駕駛的Volvo轎車，導致保時捷車頭及前後受損，葉男的「小鴨」車頭引擎蓋掀起、嚴重毀損。
另蘇女因事故造成身體挫傷，車上搭載的63歲父親蘇姓男子和62歲的母親胡姓女子則頭部受傷，3人均送醫治療。葉男、林男則未受傷。
警方事後對3名駕駛施以酒測，均無飲酒情事；初步研判車禍肇因為葉男變換車道時，未保持安全車距所致，詳細車禍肇責由交通大隊分析判定。
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