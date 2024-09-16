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小一新生以為「中午是放學時間」迷失街頭 師長焦急報案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

新學期剛開始，小學新生剛到陌生環境，甚至找不到回家的路；嘉義縣有名小一新生中午以為放學就直接回家，學校老師找不到男童尋求警方幫忙，剛好警方也接到民眾報案有名男童迷失在街頭，經特徵比對是同一名男童。原來男童以為和幼兒園的上課時間一樣，一到中午他就背書包要回家，卻迷失在街頭。另中埔鄉有名8旬老婦暗夜走失，警方秋節前夕尋獲團圓。

嘉義縣水上分局水上派出所警員謝亞秦、柳景耀9月13日中午接獲民眾報案，於水上鄉南和村後寮聚落有名迷失兒童，警方到場了解，男童說自己下課了找不到回家的路，此時派出所值班員警接獲轄區南靖國小老師報稱有名學生走失，經比對男童穿著及特徵確認身分是同一名7歲男童。

老師表示，因男童剛上小學一年級不熟悉學校的作息，以為跟之前就讀幼稚園時都是中午就放學，所以才會趁午休時刻自行要走路回家。所幸民眾及時發現報案協助才平安無事。最後經聯絡家屬，男童父親感謝熱心民眾及員警的守護，讓兒子平安歸來。

另中埔分局警方昨天晚上6點多，接獲龔姓婦人報案住中埔鄉隆興村83歲張姓婆婆晚間獨自出門不知去向，家屬四處尋找未果，因天色已昏暗，又有失智傾向，向義仁聯合所報案協尋。

所長黃煌昆、副所長林建佑及警員柯家宇等3員，陪同張婦家人至住家周遭共同協尋，歷經7個多小時搜尋，終於今天凌晨1點多，在離家數公里遠的赤蘭溪旁果園尋獲疲憊的老婦，幸好意識清醒，沒有受傷，老婦自己也忘記為何會走失，家屬已領回安置。

嘉義縣中埔鄉83歲張姓老婦晚間出門後不知去向，警方協尋安全返家。圖／翻攝畫面
嘉義縣中埔鄉83歲張姓老婦晚間出門後不知去向，警方協尋安全返家。圖／翻攝畫面
嘉義縣中埔鄉83歲張姓老婦晚間出門後不知去向，警方協尋７小時後安全返家。圖／翻攝畫面
嘉義縣中埔鄉83歲張姓老婦晚間出門後不知去向，警方協尋７小時後安全返家。圖／翻攝畫面

中埔 老婦

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