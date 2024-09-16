南市貨車擦撞路旁圍牆翻覆 警消救出2人急送醫

台南市下營區今上午發生小貨車擦撞路旁民宅圍牆失控翻覆，載運的水果散落一地，警消趕至緊急將車內駕駛及乘客送醫，幸無生命危險，警消排除酒駕，據知，駕駛黃男今早出門便感覺身體不適精神不佳，全案警深入釐清中。

事故發生在上午10點15分，地點在下營區大吉里市道174線，警方初步調查，66歲黃男開著小貨車載著71歲李姓婦人由西往東（學甲往下營）方向，經過該路段時，車子不明原因右偏撞到民宅圍牆，車子激烈撞擊反覆，車上水果散落一地，現場狼籍一片。