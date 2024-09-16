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2菲籍男看護名義來台採檳榔 因辛苦向1955求救

中央社／ 嘉義市16日電

嘉義市裴姓男子被控2年前以看護工名義仲介2名菲律賓男子來台，卻從事採收檳榔；2男因工作過於辛苦，撥打1955申訴專線求救，遭專勤隊查獲，嘉檢偵結，依違反就服法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，58歲裴姓男子主要負責仲介外籍人士來台工作業務，民國111年間，獲悉嘉義縣呂男、魏女夫婦有雇用種植及採收檳榔需求，則以呂男假裝罹患失智症，需要他人照顧，讓高雄地區某醫院開立不實的失能診斷證明書。

另外，呂男也帶母親前往嘉義市某醫院看診，並取得失能診斷證明書，裴男再以看護呂男及呂男母親為由，向勞動部申請聘僱2名菲律賓男子，勞動部核准後，2名菲律賓男子分別於111年11月間入境台灣。

呂男、魏女夫婦則以每月新台幣2萬7000元代價，僱用2名菲律賓男子從事種植及採收檳榔工作，裴男除各獲得1800元服務費外，同時每個月還可以各取得1萬5000元的仲介費。

不過，這2名菲律賓男子在嘉義縣中埔鄉從事檳榔相關工作，僅工作1個月左右，2人認為過於辛苦，111年12月間，撥打1955勞工咨詢申訴專線求救，案經嘉義縣專勤隊循線查獲並移送法辦。

嘉檢表示，這2名菲律賓來台前，已知悉從事採收檳榔相關工作，且要扣除健保、仲介等費用，在台期間，並沒有被限制自由及使用手機，因此，裴男除了被依違反就業服務法起訴外，並無違反人口販運防制法相關規定。

嘉義 移工 菲律賓

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