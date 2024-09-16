七旬翁昨晚走失 今晨被發現浮在魚池已屍僵
彰化縣73歲江姓男子昨晚出門後失蹤，家人報警協尋，今上午在住家附近的魚池被發現，員林消防分隊據報起到撈起，江男已無生命跡象，警方通知家屬指認無誤，家屬無異議。警方已報請相驗，釐清江男的真正死因。
據了解，員林消防分隊今上午近7點接獲報案，指稱員林市山腳路四段某魚池有人溺水，員林消防分隊出動兩輛消防車、1輛救護車1輛、1艘船艇和6名消防人員趕往救溺。
消防人員到達時看見一具趴伏水面的男屍，經測量魚池水深3公尺，搶救人員架梯下到魚池，利用籃式擔架及器材車吊臂費時約半小時把男屍吊掛上岸，經救護人員評估已無生命徵象，呈現屍僵明顯死亡。
江男的家屬到達現場指認身分後，拒絕送醫。警方調閱路口監視錄影畫面，顯示男子昨晚10點36分走到魚池邊，爬上護欄後落水。家屬對此並無異議，警方已報請今相驗，釐清江男的死因。
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