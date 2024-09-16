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國家防災日頒獎 內政部籲公私協力提升社會韌性

中央社／ 台北16日電

消防署今天舉行國家防災日頒獎典禮，內政部次長馬士元表示，希望透過強化公私部門合作推廣，喚起全民自主防救災意識，達到提升整體社會防災韌性的目標。

消防署、社團法人台灣防災產業協會、台灣創價學會上午共同舉辦「『從心出發 柔韌永續』國家防災日頒獎典禮SDGsX希望與行動的種子展」活動。

馬士元致詞指出，不可輕忽地震等天然災害風險，面對災害應保持適度警戒並積極準備，政府力量有限，但透過強化公私部門合作辦理國家防災日系列活動，呼籲民眾積極參與推廣防災活動及教育訓練，才能在關鍵時刻喚起全民自主防救災意識，同時支持政府各項防災政策，以達提升整體社會防災韌性的目標。

消防署透過新聞稿表示，這次活動除表揚各賣場及網路平台業者配合政府設置防災專區推廣防災準備外，防災產業協會為配合政府防災政策願景，也設置「防災商品認證標章」及「防災科技應用技術優質獎」鼓勵產官學科技防災的應用。

另外，這次活動也邀集台灣創價學會共同協力舉辦「SDGsX希望與行動的種子展」，藉由推廣聯合國17項永續發展目標，鼓勵民眾將永續行動落實自助防災。

消防署指出，希望透過這次活動建立一個防災推廣的交流平台，增進各界對個人減災行動的認識，有效減輕消防救災及救護的重擔，強化各縣區域防救災韌性，導引更多政府與民間業者公私協力的契機，落實「防災生活化」理念，深化全民防災意識。

意識 永續

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