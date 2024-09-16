高雄180公分裸男街頭遊蕩被警追 目擊者：眼睛受傷了

高雄市一名年約2、30歲、身高約180公分的男子，昨天深夜10時50分許全身赤裸在建興路喃喃自語遊蕩還騷擾路人，警方獲報趕抵，男子口出穢言，警方追上前，男子乾脆躺在地上，讓目擊網友稱：「我眼睛受傷了」；男子事後被警方和民眾壓制，強制送醫。

網路社群Treads有網友今天凌晨貼文指，回家路上遇到30歲上下、約180公分全身赤裸的裸男，不知是否喝醉酒，還有警車停在旁邊，一個警察在後面追，結果那個男的被他前面的車子擋住，車就不敢動。

目擊網友說，當下他繞過那輛車，裸男躺在地上，後來被追上去的警察往旁邊騎樓拖，他覺得眼睛受傷了，文末好奇發問「有人知道發生什麼事嗎？」。

轄區三民二警分局警方指出，民族派出所於昨深夜10時50分許接獲民眾報案，稱有一名裸男在建興路上遊蕩，員警隨即前往現場了解。