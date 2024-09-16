淡水漁人碼頭數十輛噪音機車聚集 警方調監視器開罰
新北市淡水漁人碼頭昨天凌晨出現數十輛改裝排氣管的機車聚集，警方巡邏車獲報趕抵，這群機車族還長按喇叭挑釁，開始鳥獸散加速逃離，最後警方僅攔下6輛，其中4輛因私自改裝被開罰單告發，其餘將調閱監視器追查並舉發。
昨天星期日凌晨4時許，淡水警分局接獲報案指稱漁人碼頭有噪音機車聚集，中正路派出所的巡邏車趕抵發現數十輛機車，許多都改過排氣管，也有很多騎士或乘客未戴安全帽。
這些機車族可能看到只有1輛巡邏車到場，開始長按喇叭鼓譟挑釁，現場十分混亂吵雜，後來警方開始驅離，機車鳥獸散逃竄，還有人錄影上傳網路平台。警方最後在觀海路和淡海路口攔下6輛機車，其中4輛因私自改裝排氣管被開單告發，其餘將調閱監視器追查，依違規樣態取締。
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