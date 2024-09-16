淡水漁人碼頭數十輛噪音機車聚集 警方調監視器開罰

新北市淡水漁人碼頭昨天凌晨出現數十輛改裝排氣管的機車聚集，警方巡邏車獲報趕抵，這群機車族還長按喇叭挑釁，開始鳥獸散加速逃離，最後警方僅攔下6輛，其中4輛因私自改裝被開罰單告發，其餘將調閱監視器追查並舉發。

昨天星期日凌晨4時許，淡水警分局接獲報案指稱漁人碼頭有噪音機車聚集，中正路派出所的巡邏車趕抵發現數十輛機車，許多都改過排氣管，也有很多騎士或乘客未戴安全帽。