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男嬰吞異物不治 單親媽付無照保母月2.5萬比有照更貴

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市一歲男童15日晚間疑吞異物，送醫不治。王姓母親（24歲）離婚後，住在娘家，從事24小時輪班工作，有經濟壓力又無時間照顧小孩，只得將孩子送到沈姓保母家收托，據了解，男童母親每月要付2萬5000元保母費，沈姓保母沒有登記證，違法收托。其實保母如有證照，依準公共化在宅收托標準，中市府有補助，規定收費每月上限22500萬，比無照保母便宜。

王姓母親很年輕，但獨力撫養孩子，找24小時輪班工作挺辛苦，收入會比一般服務業高，但缺點是上大夜班後白天得休息，無法照顧兒子，父母也無法照料外孫，才送到保母家24小時托育。不過，王姓母親付出的保母費貴了，且保母照顧下孩子死亡，且身上有大面積新舊傷，令人唏噓。

103年12月1日起政府實施居家托育服務登記制度，正式將居家托育人員納入管理，全國有登記證的在宅保母約2.6萬人，收托上限是4人，但限2名兩歲以下。據查，沈姓保母無照，今年3月才托育男童，另照顧3名其他幼童，都在2歲以下，多項違法。

有照保母可加入準公共化托育，政府提供補助，以男童24小時在宅托育，在台中的家長僅負擔2萬2500元，比王姓母親負擔更便宜，且有證照相對較有保障。

為何不少家長仍找照保母？江姓家長表示，她也找無照保母，收費26000元，比準公共化保母貴些，但因保母就在住家附近，求方便。李小姐說，送托嬰中心人數多，她選擇在宅保母，時間彈性，如有加班需求也能接受，「很多有照保母也出事」

台中男童在無照保母家吞異物不治，王姓媽媽付無照保母的費用，比台中市府規定更貴。圖／聯合報系照片
台中男童在無照保母家吞異物不治，王姓媽媽付無照保母的費用，比台中市府規定更貴。圖／聯合報系照片

保母 托育 母親

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