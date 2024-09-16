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影／熟女逆向轉 害妙齡女騎士犁田50公尺…另一女還追撞上

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子在今天凌晨騎機車行經西屯區時，跨越雙黃線逆向欲左轉，未料對向騎車的王女閃避不及，撞上陳女後，連人帶車滑行約50公尺，警方尚未到場時，後方騎車的廖姓女子，又沒有注意到前方發生車禍，又撞上陳女機車，釀成連環事故，幸好3人傷勢不重，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。

經查，陳姓女子（40歲）在今天凌晨零時許，騎機車由西屯路2段往黎明路方向，陳女在路口跨越雙黃線逆向，欲左轉光明路行駛，當時與對向騎機車的王姓女子（21歲）閃避不及撞上後，王女連人帶車「犁田」滑行約50公尺。

警方尚未到場時，廖姓女子（22歲）從後方又騎機車到事故地點附近，沒有注意到道路中央已有陳女機車橫置，廖女撞上陳女機車後自摔，造成3名女子受傷的連環車禍，3人手腳有多處擦挫傷，無生命危險，也無酒精濃度，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。

台中市西屯區西屯路二段、光明路在今天凌晨發生連環車禍，3名女子受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段、光明路在今天凌晨發生連環車禍，3名女子受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段、光明路在今天凌晨發生連環車禍，3名女子受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段、光明路在今天凌晨發生連環車禍，3名女子受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段、光明路在今天凌晨發生連環車禍，3名女子受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段、光明路在今天凌晨發生連環車禍，3名女子受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段、光明路在今天凌晨發生連環車禍，3名女子受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
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台中市 車禍

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