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暴雨落水失蹤 彰化花壇83歲老翁屍體尋獲了
14日傍晚，因暴雨落水失蹤的彰化縣花壇鄉83歲李姓老翁，在消防人員搜尋兩天後，今天上午9時31分許，被民眾發現他的屍體卡在和美鎮洋水厝排水閘門，估計漂流了數公里，家屬已經確認身分。
李姓老翁14日下午5時10分許，與妻子在花壇鄉中山路1段52巷旁的田間工作，當時正下起滂沱大雨，他不慎跌入暴漲的圳溝，被湍急洪水沖走失蹤，彰化縣消防局先後共動用6個分隊，動用船筏及無人機漏夜搜救，卻無所獲，昨天再搜尋一整天，仍未發現。
直到今天上午9時31分許，警方接獲報案，稱在和美鎮彰草路3段415巷18號洋仔厝排水的一處閘門，發現一具浮屍，消防局在10時34分打撈上岸，警方會員消防人員及李姓老翁家屬前往察看，從衣著、外表判斷，家屬確認是落水失蹤的李姓老翁。
消防人員判斷，李姓老翁從落水的圳溝，被沖到石笱排水後，再往下游的洋仔厝排水，可見當時水流湍急。
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