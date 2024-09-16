快訊

稱獨家掌握檢廉查獲柯文哲隨身碟「1500沈慶京」 電視台馬姓女記者遭約談

台中1歲童疑吞異物不治！無照保母違規收託4童 事發時外出「要小孩顧小孩」

不滿按喇叭！桃園男暴怒路中央球棒砸車 貨車駕駛受傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區近日發生一起行車糾紛，一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛暴怒攔車，隨即下車站在路中央持球棒砸毀大貨車玻璃逃逸，造成大貨車駕駛受傷，警方事後依毀損、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌送辦。

警方調查，13日下午3點20分許在龜山區忠義路二段路段發生行車糾紛，一名40歲劉姓男子駕駛小客車、一名42歲黃姓男子駕駛大貨車由林口往龜山方向行駛，結果雙方因鳴按喇叭問題發生行車糾紛，劉男憤而持球棒砸毀黃男車輛擋風玻璃及駕駛座玻璃，造成黃男手臂受傷。

員警獲報火速趕到現場時，劉男已駕車逃逸，員警立即通報救護車救護傷患及調閱周邊監視器畫面，通知劉男到場說明，全案依毀損、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌，函送桃園地方檢察署偵辦。龜山分局坪頂派出所呼籲，民眾駕駛車輛應互相禮讓，切勿意氣用事，觸犯法律得不償失。

桃園市龜山區一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛持球棒砸毀玻璃，造成駕駛受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛持球棒砸毀玻璃，造成駕駛受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛暴怒攔車，持球棒砸毀玻璃。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛暴怒攔車，持球棒砸毀玻璃。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛持球棒砸毀玻璃，造成駕駛受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛持球棒砸毀玻璃，造成駕駛受傷。記者周嘉茹／翻攝

恐嚇 擋風玻璃 桃園

延伸閱讀

氣計程車按喇叭...台中半裸男出拳打車鬧糾紛

國3南下南港前2大貨車+4小客車追撞成一團 占3線車道 傷亡不明

按喇叭逾3秒視同開戰！內行人揭眉角 日本開車1行為超失禮

國3南下通霄段砂石車撞路肩大貨車、拖吊車 2司機慘被撞死

相關新聞

國一高雄瑞隆路段2車相撞2駕駛受傷 車流回堵5公里　

國道一號南向369.5公里處近高雄瑞隆路段，今天上午6時38分許，發生2輛轎車追撞事故，造成兩車車頭毀損、駕駛林姓女子和...

國3南向356.3k內側2車道交通事故 僅開放外側車道

高速公路局上午8時26分指出，上午8時8分國道3號南向356.3k，發生小貨車翻覆交通事故，目前開放外側車道通行，占用中...

獨／台中1歲童疑吞硬幣亡…無照保母外出 屋內另有3童

台中市一名一歲男童昨晚8時許在沈姓保母家無生命跡象，送醫身亡，男童疑因異物梗塞窒息身亡，沈女除被查出沒有相關證照外，當時...

不滿按喇叭！桃園男暴怒路中央球棒砸車 貨車駕駛受傷

桃園市龜山區近日發生一起行車糾紛，一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛暴怒攔車，隨即下車站在路中央...

中秋烤肉變武打片 高雄鄰居2男互毆雙方父母助陣掛彩

高雄市郭姓男子昨晚在大寮區住家門前烤肉，因先前與鄰居彭姓男子有停車糾紛，烤完肉清洗烤肉架，疑彭男嫌郭家聲音太吵，雙方起口...

畫面曝光！北屯洲際充電站暗夜起火 警消斷電無人傷

台中市消防局15日晚間9時36分獲報，北屯區洲際路一處充電站發生火警案件，經斷電搶救後撲滅，現場無人傷亡，燃燒面積約0....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。