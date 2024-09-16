不滿按喇叭！桃園男暴怒路中央球棒砸車 貨車駕駛受傷

桃園市龜山區近日發生一起行車糾紛，一輛大貨車及同向一輛小客車因按喇叭發生爭執，結果小客車駕駛暴怒攔車，隨即下車站在路中央持球棒砸毀大貨車玻璃逃逸，造成大貨車駕駛受傷，警方事後依毀損、傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌送辦。

警方調查，13日下午3點20分許在龜山區忠義路二段路段發生行車糾紛，一名40歲劉姓男子駕駛小客車、一名42歲黃姓男子駕駛大貨車由林口往龜山方向行駛，結果雙方因鳴按喇叭問題發生行車糾紛，劉男憤而持球棒砸毀黃男車輛擋風玻璃及駕駛座玻璃，造成黃男手臂受傷。