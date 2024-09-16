中秋烤肉變武打片 高雄鄰居2男互毆雙方父母助陣掛彩

高雄市郭姓男子昨晚在大寮區住家門前烤肉，因先前與鄰居彭姓男子有停車糾紛，烤完肉清洗烤肉架，疑彭男嫌郭家聲音太吵，雙方起口角衝突互毆，郭、彭2男的父母見狀，加入混戰，雙雙掛彩，警方到場，將6人帶回，依違反社會秩序維護法移送裁處。

警方調查，家住大寮區工商街的28歲郭姓男子，昨晚一家人在門前烤肉，約深夜11時20分許清洗烤肉架時，疑聲音太大，吵到隔壁鄰居，34歲彭姓男子走出家門理論。

由於雙方先前因停車問題發生糾紛，「新仇加舊恨」，彭、郭2男當場吵了起來，後演變成肢體衝突，郭、彭兩人年齡各為5、60歲的父母見兒子被欺負，加入混架，中庄派出所警方獲報到場，雙方已停手。