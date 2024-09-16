快訊

中秋節接福！3生肖鴻運大開 5生肖可望一吐悶氣

中秋開搶！台灣寶可夢中心推新品 3配件變身「人體卡比獸」

頂大助理教授周工時60小時被低估？學者：像當兵磨練

聽新聞
0:00 / 0:00

台中1歲男童疑吞異物不治身有新舊傷 保母違法收托4童

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市一歲男童15日晚間8點疑吞異物窒息，送醫不治，當時沈姓保母外出，社會局指出，沈女沒有保母登記證，違法收托4名小孩，將依兒少法處最高3萬元罰鍰。

台中市消防局獲報，北屯一歲男童無生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救，院方檢視，男童身上疑有瘀傷，聯絡社工、警方、家屬到場瞭解狀況。

負責照顧的沈姓保母（48歲）向警方解釋，當時男童身旁有玩具、硬幣，疑似吞嚥異物導致窒息，男童常爬上爬下摔倒，因此身上有瘀青。全案將依過失致死、違反兒少法方向偵辦，今天將報請檢察官相驗，釐清男童死因。

社會局表示，家防中心接獲通報，立即派遣社工前往醫院，並陪同男童母親完成筆錄。

社會局說明，沈姓女子沒有保母登記證，違法收托4名小孩。她向警方表示，15日她帶另外1名小孩外出，男童留在家中由她的小孩照看。

回家後發現男童在衣櫃中，臉色發白，急救過程男童嘴巴吐出1元硬幣及玩具，送醫急救仍不治。因男童全身有大面積新舊傷，沈姓女子表示是男童調皮摔傷或撞到，否認施虐。警方將報請司法相驗，釐清確切死因。

據警方及社會局了解，沈女沒有保母證照，除了男童之外，還有照顧3名幼童，沈女以每月2.5萬元的，接受男童的王姓母親（24歲）委託，提供全日托，男童父離婚後無聯絡。

案發時沈女的子女在家，保母的孩子2名成年1名未成年。社會局將提供男童家屬後續處理。

社會局呼籲，合格保母必須向縣市政府登記，取得居家式托育服務登記證書，民眾可直接聯繫6個居家托育服務中心尋求合格保母；若發現非法收托，可向社會局檢舉。

台中市消防局昨晚接獲北屯區一歲男童無生命跡象，經送醫不治。圖／本報資料照
台中市消防局昨晚接獲北屯區一歲男童無生命跡象，經送醫不治。圖／本報資料照

保母 兒少法 小孩 硬幣

延伸閱讀

獨／台中1歲童疑吞硬幣亡…無照保母外出 屋內另有3童

列冊獨長僅1％議員質疑不符現實 社會局：評估有需要才會列入

北市獨老專責社工逾600個案資料不符 社會局：資料未更新

搶救少子化提升托育品質 綠委籲提高保母獎助金

相關新聞

國3南向356.3k內側2車道交通事故 僅開放外側車道

高速公路局上午8時26分指出，上午8時8分國道3號南向356.3k，發生小貨車翻覆交通事故，目前開放外側車道通行，占用中...

獨／台中1歲童疑吞硬幣亡…無照保母外出 屋內另有3童

台中市一名一歲男童昨晚8時許在沈姓保母家無生命跡象，送醫身亡，男童疑因異物梗塞窒息身亡，沈女除被查出沒有相關證照外，當時...

台中1歲男童疑吞異物不治身有新舊傷 保母違法收托4童

台中市一歲男童15日晚間8點疑吞異物窒息，送醫不治，當時沈姓保母外出，社會局指出，沈女沒有保母登記證，違法收托4名小孩，...

雲林商人藏罕見火藥獵槍 落網辯：喜歡生存遊戲愛收藏

刑事局中打五隊在今年5月間接獲情資，雲林縣胡姓商人持有槍支，7月前往收網，查扣罕見0.22口徑改造火藥獵槍一把、空氣槍、...

迷戀網路老婆 癡情七旬老翁險被騙3萬元

70歲王姓老翁透過網路社群交友軟體認識暱稱「依萱」的女網友，2人相談甚歡並以老公、老婆互稱，她謊稱為了彼此將來能有更好的...

追捕騎士釀3車連環撞 警判6月

高雄旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，前年追趕沒戴安全帽騎士，左轉時與顏姓男子轎車相撞，造成顏男頭部重創變成植物人；橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。