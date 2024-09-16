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台中1歲男童疑吞異物不治身有新舊傷 保母違法收托4童
台中市一歲男童15日晚間8點疑吞異物窒息，送醫不治，當時沈姓保母外出，社會局指出，沈女沒有保母登記證，違法收托4名小孩，將依兒少法處最高3萬元罰鍰。
台中市消防局獲報，北屯一歲男童無生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救，院方檢視，男童身上疑有瘀傷，聯絡社工、警方、家屬到場瞭解狀況。
負責照顧的沈姓保母（48歲）向警方解釋，當時男童身旁有玩具、硬幣，疑似吞嚥異物導致窒息，男童常爬上爬下摔倒，因此身上有瘀青。全案將依過失致死、違反兒少法方向偵辦，今天將報請檢察官相驗，釐清男童死因。
社會局表示，家防中心接獲通報，立即派遣社工前往醫院，並陪同男童母親完成筆錄。
社會局說明，沈姓女子沒有保母登記證，違法收托4名小孩。她向警方表示，15日她帶另外1名小孩外出，男童留在家中由她的小孩照看。
回家後發現男童在衣櫃中，臉色發白，急救過程男童嘴巴吐出1元硬幣及玩具，送醫急救仍不治。因男童全身有大面積新舊傷，沈姓女子表示是男童調皮摔傷或撞到，否認施虐。警方將報請司法相驗，釐清確切死因。
據警方及社會局了解，沈女沒有保母證照，除了男童之外，還有照顧3名幼童，沈女以每月2.5萬元的，接受男童的王姓母親（24歲）委託，提供全日托，男童父離婚後無聯絡。
案發時沈女的子女在家，保母的孩子2名成年1名未成年。社會局將提供男童家屬後續處理。
社會局呼籲，合格保母必須向縣市政府登記，取得居家式托育服務登記證書，民眾可直接聯繫6個居家托育服務中心尋求合格保母；若發現非法收托，可向社會局檢舉。
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