雲林商人藏罕見火藥獵槍 落網辯：喜歡生存遊戲愛收藏

刑事局中打五隊在今年5月間接獲情資，雲林縣胡姓商人持有槍支，7月前往收網，查扣罕見0.22口徑改造火藥獵槍一把、空氣槍、模擬槍、子彈50發等贓證物，胡辯稱，該把罕見火槍是10多年前取得，用來「收藏」，另外扣案的空氣槍、模擬槍與改槍工具，也都是因「喜愛生存遊戲」才會持有，全案依槍砲罪送辦後，檢方命以5萬元交保。

刑事局中打五隊在今年5月間接獲槍砲案情資，與雲林縣西螺、斗六警分局合組專案小組偵辦，經連月蒐證，鎖定經商的胡姓男子（56歲）涉案，今年7月18日收網，帶回胡男及涉案槍支，胡男辯稱，因為喜歡生存遊戲才會收藏槍支，獵槍是在10多年前取得，僅擊發過一次。

此案查扣非制式0.22口徑火藥式獵槍1把、模擬槍3把、空氣槍3把、霰彈及0.22口徑等各類子彈50顆、改造工具1批等贓證物，除了改造火藥獵槍違法之外，2把空氣槍經鑑驗後也有殺傷力，都將依槍砲罪送辦，雲林地檢署檢察官訊問後，命胡以5萬元交保。

刑事局為防止黑道幫派不法分子持槍犯案、遏止黑幫氣焰，有效降低人民生命財產危害，秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」之原則，持續追溯槍枝來源。