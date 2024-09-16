快訊

中秋節接福！3生肖鴻運大開 5生肖可望一吐悶氣

中秋開搶！台灣寶可夢中心推新品 3配件變身「人體卡比獸」

頂大助理教授周工時60小時被低估？學者：像當兵磨練

聽新聞
0:00 / 0:00

迷戀網路老婆 癡情七旬老翁險被騙3萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

70歲王姓老翁透過網路社群交友軟體認識暱稱「依萱」的女網友，2人相談甚歡並以老公、老婆互稱，她謊稱為了彼此將來能有更好的生活，要求王前往超商購買遊戲點數來證明兩人感情，王不疑有他，昨天到台南市中西區開山路某超商買3萬元點數卡，超商店員警覺有異，通知警員阻止，保住他的辛苦積蓄。

台南市警二分局博愛派出所警員陳正利、潘敬文，昨天下午2點接獲開山路超商店員報稱，有老翁要購買3萬元點遊戲數卡，疑似遭到詐騙

王姓老翁說，他與「依萱」在網路交友社群軟體認識，兩人聊天數日後即以「老公」、「老婆」相稱，對方每日嘘寒問暖、關懷，感情因而升溫，日前「依萱」誆稱欲替他購買虛擬貨幣儲值為由，要求老翁至超商購買3萬元點數卡。

警員查看王的手機對話紀錄，發現為假交友真詐財技倆；向王苦口婆心勸說，千萬不要被話術騙了，並舉出網路多起假交友愛情詐騙等手法案例說明，王才恍然大悟打消購買點數卡的念頭，並感謝警察即時揭穿詐騙手法，保住他的老本。

不法分利用LINE指示內容，誘騙70歲王姓老翁購買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分利用LINE指示內容，誘騙70歲王姓老翁購買遊戲點數行騙。記者黃宣翰／翻攝
70歲王姓老翁（左）遭到假交友真詐財行騙，經台南市警二分局博愛派出所警員陳正利（右）勸阻才保住3萬元。記者黃宣翰／翻攝
70歲王姓老翁（左）遭到假交友真詐財行騙，經台南市警二分局博愛派出所警員陳正利（右）勸阻才保住3萬元。記者黃宣翰／翻攝

網路 老婆 詐騙

延伸閱讀

天氣炎熱九旬老翁迷途 警民合作協助安全返家

大雨釀災...高雄路樹「連根拔起」直砸轎車 1老翁頭痛送醫

影／基隆三叉路口機車車禍畫面曝 老翁未禮讓…擊落直行車

台南新營拖板車轉彎與機車碰撞 75歲老翁命喪輪下

相關新聞

國3南向356.3k內側2車道交通事故 僅開放外側車道

高速公路局上午8時26分指出，上午8時8分國道3號南向356.3k，發生小貨車翻覆交通事故，目前開放外側車道通行，占用中...

獨／台中1歲童疑吞硬幣亡…無照保母外出 屋內另有3童

台中市一名一歲男童昨晚8時許在沈姓保母家無生命跡象，送醫身亡，男童疑因異物梗塞窒息身亡，沈女除被查出沒有相關證照外，當時...

台中1歲男童疑吞異物不治身有新舊傷 保母違法收托4童

台中市一歲男童15日晚間8點疑吞異物窒息，送醫不治，當時沈姓保母外出，社會局指出，沈女沒有保母登記證，違法收托4名小孩，...

雲林商人藏罕見火藥獵槍 落網辯：喜歡生存遊戲愛收藏

刑事局中打五隊在今年5月間接獲情資，雲林縣胡姓商人持有槍支，7月前往收網，查扣罕見0.22口徑改造火藥獵槍一把、空氣槍、...

迷戀網路老婆 癡情七旬老翁險被騙3萬元

70歲王姓老翁透過網路社群交友軟體認識暱稱「依萱」的女網友，2人相談甚歡並以老公、老婆互稱，她謊稱為了彼此將來能有更好的...

追捕騎士釀3車連環撞 警判6月

高雄旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，前年追趕沒戴安全帽騎士，左轉時與顏姓男子轎車相撞，造成顏男頭部重創變成植物人；橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。