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迷戀網路老婆 癡情七旬老翁險被騙3萬元
70歲王姓老翁透過網路社群交友軟體認識暱稱「依萱」的女網友，2人相談甚歡並以老公、老婆互稱，她謊稱為了彼此將來能有更好的生活，要求王前往超商購買遊戲點數來證明兩人感情，王不疑有他，昨天到台南市中西區開山路某超商買3萬元點數卡，超商店員警覺有異，通知警員阻止，保住他的辛苦積蓄。
台南市警二分局博愛派出所警員陳正利、潘敬文，昨天下午2點接獲開山路超商店員報稱，有老翁要購買3萬元點遊戲數卡，疑似遭到詐騙。
王姓老翁說，他與「依萱」在網路交友社群軟體認識，兩人聊天數日後即以「老公」、「老婆」相稱，對方每日嘘寒問暖、關懷，感情因而升溫，日前「依萱」誆稱欲替他購買虛擬貨幣儲值為由，要求老翁至超商購買3萬元點數卡。
警員查看王的手機對話紀錄，發現為假交友真詐財技倆；向王苦口婆心勸說，千萬不要被話術騙了，並舉出網路多起假交友愛情詐騙等手法案例說明，王才恍然大悟打消購買點數卡的念頭，並感謝警察即時揭穿詐騙手法，保住他的老本。
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