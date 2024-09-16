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獨／台中1歲童疑吞硬幣亡…無照保母外出 屋內另有3童
台中市1歲男童昨晚8時許在沈姓保母家無生命跡象，送醫身亡，男童疑因異物哽塞窒息身亡，沈女除被查出沒有相關證照外，當時屋內除了照顧男童之外，還有另外3名2歲以下的幼童，且沈女在案發時外出採買，返家時才發現男童已經窒息無生命跡象，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局在昨晚8時許獲報，一名一歲男童無生命跡象，消防局派遣專責救護隊、北屯消防分隊到場，送往中國醫藥大學附設醫院急救，院方檢視，男童身上疑有瘀傷，聯絡社工、警方、家屬到場瞭解狀況，負責照顧的沈姓保母（48歲）解釋，當時男童身旁有玩具、硬幣，疑似吞嚥異物導致窒息，男童「比較皮」，常爬上爬下摔倒，身上瘀青也是因此而來。
據查，沈女沒有保母證照，今年3月才托育男童，除案發男童之外，另有照顧3名其他幼童（都為女童），都在2歲以下，有提供24小時的托育服務。
沈女是以每月2.5萬元的價格，接受男童的王姓母親（24歲）委託，提供全日托的服務，案發時沈女的子女在家，沈女則是外出採買，沒想到返家時，男童已倒臥在房間內，無生命跡象，沈女發現後，趕緊將異物取出，但辯稱「到底是吞玩具還是硬幣，太緊張忘記了」。
全案將依過失致死、違反兒少法方向偵辦，今天將報請檢察官相驗，釐清男童死因。
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