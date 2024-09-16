追捕騎士釀3車連環撞 警判6月

高雄旗山分局陳姓警員前年開警備車追趕騎士，與顏男轎車相撞，顏重傷成植物人，法院依過失重傷害罪嫌判陳六月徒刑。記者張議晨／翻攝 高雄旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員，前年追趕沒戴安全帽騎士，左轉時與顏姓男子轎車相撞，造成顏男頭部重創變成植物人；橋頭地方法院認定駕警車的陳姓警員有過失，依過失重傷害罪嫌判六月徒刑。

前年十月一日下午一時許，陳姓警員開警備車載黃姓同事，追捕一名未戴安全帽騎士，警車鳴笛、閃警示燈，行經山仙路廿四巷支道左轉台廿九線幹道時，與卅七歲顏男駕駛的BMW休旅車碰撞，車禍再波及另輛轎車，造成三車共五人受傷。

顏男因撞擊傷到頭部，就醫後有外傷性顱內出血及顱骨骨折、急性呼吸衰竭合併肺炎、頸脊髓損傷併頸椎第五節骨折及四肢癱瘓等傷害，昏迷指數三，後撿回一命，但成為植物人，其他人則輕傷。

事後車禍傷者及家屬均對陳姓警員提告，橋頭地檢署依過失傷害、過失重傷害罪嫌將陳提起公訴。

法院審理時陳姓警員說明車禍經過，稱當時見到轄區毒品人口臉部泛紅，擔心其他人安全，才駕車追趕攔查，全程均開啟警示燈及警鳴器，接近路口時也有減速，見左右都安全才起步，已盡注意義務。

法官勘驗事故路口，警車為支道車、顏男為幹道車，縱使陳鳴警示燈、警笛，仍應減速至隨時可停程度，陳左轉導致顏男撞上，雖顏男超速、未避讓警車為肇事主因，但陳員也有過失責任。

法官認為，警備車執勤時雖有道路優先權，但並未免除注意義務，何況執勤行駛方式危險，更應顧及其他車輛安全，否則反失保護人民、防衛治安初衷；依過失重傷害罪判陳六月。可上訴。

顏姓男子過失部分，因他變成植物人，去年五月被少家法院裁定監護宣告，法院停止審判。