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新北華中橋現離奇車禍…50歲騎士騎往中和突右偏自撞護欄 送醫不治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區今天發生一起離奇死亡車禍。50歲蔡姓男子今天晚間8時許騎乘電動自行車行經華中橋機車道往中和方向時，機車突然不明原因失控右偏撞上護欄，蔡男人車倒地失去意識。救護人員到場時發現蔡男四肢擦挫傷，雖無大量出血但已無生命跡象，雖經送醫急救仍宣告不治。蔡男確切死因仍待檢警相驗釐清。

中和分局今天晚間6時許接獲報案，在華中橋機車道有1起車禍。警方和救護人員獲報趕抵，發現騎乘電動自行車的50歲蔡姓男子倒臥在機車道，四肢多處擦挫傷，雖無大量出血但卻已無呼吸心跳。救護人員立即將蔡男送往雙和醫院急救但仍宣告不治。

路過目擊的48歲崔姓騎士向警方表示，蔡男騎乘電動自行車行經機車道時，突然不明原因右偏自撞護欄倒地。警方鑑識小組已到場採證，並將通報檢察官相驗以釐清蔡男死因。

蔡男騎乘這輛電動自行車自撞護欄。記者黃子騰／翻攝
蔡男騎乘這輛電動自行車自撞護欄。記者黃子騰／翻攝
中和警方在華中橋上採證。記者黃子騰／翻攝
中和警方在華中橋上採證。記者黃子騰／翻攝

中和 失控 自撞 車禍 車道 電動自行車

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