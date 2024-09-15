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疑烤肉木炭餘燼復燃起火燃燒 高雄鳳山垃圾車慘毀…初估修復費用30萬

中央社／ 高雄15日電

中秋將至，高雄多處疑因民眾相聚同樂釀災，前鎮區昨天疑因有人鄰近新建工地燃放鞭炮致火警；鳳山區垃圾車今天凌晨疑烤肉木炭餘燼復燃遭燃毀；楠梓區民眾占用車道烤肉遭罰。

高雄市政府警察局前鎮分局14日晚間10時24分獲報，平昌里一處新建工地發生火警，附近民眾質疑有人燃放鞭炮導致，警方到場協助疏導交通，火勢在晚間11時10分許由消防員撲滅，幸未造成任何人員傷亡，起火原因待調查釐清。

高雄市政府環保局南鳳山區清潔隊昨天晚間清運烤肉垃圾，疑似因木炭餘燼復燃起火燃燒，致垃圾車嚴重毀損，初估修復費用約新台幣30萬元，未造成人員傷亡。

環保局呼籲，市民烤肉後，應以水澆熄木炭灰燼並待降溫後打包交付垃圾車，已免引發火警，且應落實分類及資源回收，減少垃圾產出。

另外，高雄市政府警察局楠梓分局14日晚間6時5分許獲報，朝明路某機車行外機車道遭民眾占用烤肉，派員到場勸導並依道路交通管理處罰條例第82條第1項1款，處新台幣1200元至2400元罰鍰，另通知31歲林姓機車行負責人到所說明並製單舉發。

警方提醒，依道路交通安全規則第137條第1項第2款規定，民眾辦理婚、喪、喜慶、迎神賽會或其他類似聚眾行為，有使用道路範圍，應事先向管轄警察機關申請核准，經審核通過後再行辦理，以免影響交通順暢及違規受罰。

高雄市環保局南鳳山區清潔隊14日晚間清運烤肉垃圾，疑因有木炭餘燼復燃導致起火燃燒，垃圾車受損嚴重，初估修復費用約需新台幣30萬元。圖／高雄市環保局提供（中央社）
高雄市環保局南鳳山區清潔隊14日晚間清運烤肉垃圾，疑因有木炭餘燼復燃導致起火燃燒，垃圾車受損嚴重，初估修復費用約需新台幣30萬元。圖／高雄市環保局提供（中央社）

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