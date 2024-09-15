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影／五股成泰路下坡自撞分隔島 車上4人1人送醫、駕駛自稱一時恍神

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1輛休旅車下午行經新北市五股區成泰路四段，疑因駕駛恍神自撞分隔島前緣號誌燈桿，目擊者報案稱火燒車，但警方和消防隊趕抵並未發現火勢，車上1人飽受驚嚇身體不適，由救護車送醫檢查。

監視器拍下車禍過程，下午4時許從關渡橋頭往市區方向車流量非常大，61歲李姓男子駕駛休旅車行經五股區成泰路四段22巷口，該處是下坡微彎路段，前方路口有2輛車暫停等候號誌準備左轉，後方車流依序閃開向前直行。

李男自稱一時恍神，休旅車繞過路口的2輛車之後，沒有對準車道，迎面撞上中央分隔島前緣的交通號誌燈桿，車頭嚴重毀損。警方和消防隊獲報趕抵，車上4人沒有大礙，但有1人身體不適，由救護車送淡水馬偕醫院檢查。詳細肇事原因，後續由警方調查釐清。

五股區成泰路四段下午有1輛休旅車，因駕駛恍神自撞分隔島前緣號誌燈桿，目擊者報案聲稱火燒車，但警方和消防隊趕抵並未發現火勢，不過車上1人飽受驚嚇後身體不適，由救護車送醫檢查。記者林昭彰／翻攝
五股區成泰路四段下午有1輛休旅車，因駕駛恍神自撞分隔島前緣號誌燈桿，目擊者報案聲稱火燒車，但警方和消防隊趕抵並未發現火勢，不過車上1人飽受驚嚇後身體不適，由救護車送醫檢查。記者林昭彰／翻攝
五股區成泰路四段下午有1輛休旅車，因駕駛恍神自撞分隔島前緣號誌燈桿，目擊者報案聲稱火燒車，但警方和消防隊趕抵並未發現火勢，不過車上1人飽受驚嚇後身體不適，由救護車送醫檢查。記者林昭彰／翻攝
五股區成泰路四段下午有1輛休旅車，因駕駛恍神自撞分隔島前緣號誌燈桿，目擊者報案聲稱火燒車，但警方和消防隊趕抵並未發現火勢，不過車上1人飽受驚嚇後身體不適，由救護車送醫檢查。記者林昭彰／翻攝

休旅車 恍神

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