嘉義小貨車恍神「開進魚塭」 消防架梯協助老夫婦脫困

嘉義縣東石鄉上午有輛載著魚獲、用具小貨車疑駕駛恍神，竟然直接將小貨車開進路邊魚塭，幸好後方駕駛目睹，及時撥打119，消防救護人員到場時車內1對老夫婦已爬到後車斗載沈載浮等待救援，消防人員架梯協助夫婦脫困，2人沒有受傷婉拒送醫，但仍心有餘悸，不斷感謝消防員。

嘉義縣消防局表示，今天上午10點01分獲報於東石鄉海龍園餐廳往網寮橋附近發生意外事故，立即派遣東石分隊前往，現場回報為1輛小貨車行駛不慎摔落魚塭，有名男性年約73歲及女性民眾年約67歲，架梯協助民眾脫困，2人皆意識清楚、無外傷，婉拒送醫，後續交由警方處理。

東石分隊表示，抵達現場時，夫婦倆已爬到後車斗載沈載浮等待救援，當時魚塭深度約及成人胸口，因為車斗與平面道路有落差，以架梯方式協助脫困。據他們表示，當時載運牡蠣等魚獲及工具，準備要到市場販賣，行經這路段時，因為精神不濟打瞌睡，一時恍神小貨車偏離車道，反應不及已掉入魚塭。自行爬出後在車斗等待求援。小貨車掉入魚塭時剛好被後方駕駛目睹過程，及時報案，協助老夫婦脫困。