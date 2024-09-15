警車追騎士釀3車連環撞 BMW駕駛撞成植物人…員警判6月

高雄旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員為追趕沒戴安全帽騎士，與對向BMWX6轎車相撞，車禍共造成三車受損，BMW顏姓男駕駛頭部受傷昏迷變成植物人，橋頭地院審理後，認為顏男雖超速、未避讓警車，但陳姓警員也有過失，依過失重傷害罪嫌，判6月徒刑。可上訴。

前年10月1日下午1時許，陳姓警員開警備車載著黃姓同事，追捕一名未戴安全帽的騎士，警車鳴笛、閃警示燈行經山仙路廿四巷支道左轉台廿九線幹道時，與37歲顏男駕駛的BMW休旅車碰撞，車禍再波及另輛轎車，造成3車共5人受傷。

顏男因撞擊傷到頭部，就醫後有外傷性顱內出血及顱骨骨折、急性呼吸衰竭合併肺炎、頸脊髓損傷併頸椎第五節骨折及四肢癱瘓等傷害，昏迷指數僅三，雖然撿回一命，但成為植物人，其他人則受輕傷。

事後車禍傷者及家屬均對陳姓警員提告，橋頭地檢署調查後，認定陳男有過失，依過失傷害、過失重傷害罪嫌對陳男提起公訴。

橋頭地院審理時，陳男還原車禍經過，稱當時見到轄區毒品人口臉部泛紅，擔心其他人安全，才駕車追趕攔查，全程均開啟警示燈及警鳴器，接近路口時他也有減速，見左、右方向都安全才起步，已盡注意義務。

法官勘驗事故路口，陳員為支道車、顏男為幹道車，兩車屬於直角交會，縱使陳有鳴警示燈、警笛，仍應減速至隨時可停止程度，陳卻貿然左轉，導致顏男撞上，雖顏男超速、未避讓警車為肇事主因，但陳員也有過失責任。

法官認為，警備車執勤時雖有道路優先權，但並未免除注意義務，何況執勤行駛方式危險，更應顧及其他車輛安全，否則反失保護人民、防衛治安初衷；顏男對於事故雖有過失，仍無法免除陳員責任，依過失重傷害罪，陳被判刑6月。可上訴。

至於顏姓男子過失部分，因他變成植物人，去年5月已被少家法院裁定監護宣告，法院目前裁定停止審判。