快訊

不只黃瀞瑩？陳智菡稱也接鍾小平奪命連環叩 通話內容曝光

中秋賞月北東碰運氣！颱風「葡萄桑」估明生成 這天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

警車追騎士釀3車連環撞 BMW駕駛撞成植物人…員警判6月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員為追趕沒戴安全帽騎士，與對向BMWX6轎車相撞，車禍共造成三車受損，BMW顏姓男駕駛頭部受傷昏迷變成植物人，橋頭地院審理後，認為顏男雖超速、未避讓警車，但陳姓警員也有過失，依過失重傷害罪嫌，判6月徒刑。可上訴。

前年10月1日下午1時許，陳姓警員開警備車載著黃姓同事，追捕一名未戴安全帽的騎士，警車鳴笛、閃警示燈行經山仙路廿四巷支道左轉台廿九線幹道時，與37歲顏男駕駛的BMW休旅車碰撞，車禍再波及另輛轎車，造成3車共5人受傷。

顏男因撞擊傷到頭部，就醫後有外傷性顱內出血及顱骨骨折、急性呼吸衰竭合併肺炎、頸脊髓損傷併頸椎第五節骨折及四肢癱瘓等傷害，昏迷指數僅三，雖然撿回一命，但成為植物人，其他人則受輕傷。

事後車禍傷者及家屬均對陳姓警員提告，橋頭地檢署調查後，認定陳男有過失，依過失傷害、過失重傷害罪嫌對陳男提起公訴。

橋頭地院審理時，陳男還原車禍經過，稱當時見到轄區毒品人口臉部泛紅，擔心其他人安全，才駕車追趕攔查，全程均開啟警示燈及警鳴器，接近路口時他也有減速，見左、右方向都安全才起步，已盡注意義務。

法官勘驗事故路口，陳員為支道車、顏男為幹道車，兩車屬於直角交會，縱使陳有鳴警示燈、警笛，仍應減速至隨時可停止程度，陳卻貿然左轉，導致顏男撞上，雖顏男超速、未避讓警車為肇事主因，但陳員也有過失責任。

法官認為，警備車執勤時雖有道路優先權，但並未免除注意義務，何況執勤行駛方式危險，更應顧及其他車輛安全，否則反失保護人民、防衛治安初衷；顏男對於事故雖有過失，仍無法免除陳員責任，依過失重傷害罪，陳被判刑6月。可上訴。

至於顏姓男子過失部分，因他變成植物人，去年5月已被少家法院裁定監護宣告，法院目前裁定停止審判。

陳姓警員追逐違規騎士，BMW休旅車顏姓駕駛缺與警車相撞，顏傷重昏迷，現在變成植物人。記者張議晨／翻攝
陳姓警員追逐違規騎士，BMW休旅車顏姓駕駛缺與警車相撞，顏傷重昏迷，現在變成植物人。記者張議晨／翻攝
陳姓警員追逐違規騎士，BMW休旅車顏姓駕駛缺與警車相撞，顏傷重昏迷，現在變成植物人。記者張議晨／翻攝
陳姓警員追逐違規騎士，BMW休旅車顏姓駕駛缺與警車相撞，顏傷重昏迷，現在變成植物人。記者張議晨／翻攝
BMW休旅車顏姓駕駛傷重昏迷，現在變成植物人。記者張議晨／翻攝
BMW休旅車顏姓駕駛傷重昏迷，現在變成植物人。記者張議晨／翻攝

BMW 傷害罪 提告 植物人 毒品 警車 車禍

延伸閱讀

日人在台灣超商見1景象嚇壞「以為是強盜」 一票人認同：很沒禮貌

榨乾原廠控的皮包！BMW G99 M5 Touring推碳纖維升級套件！

BMW推出X5 Edition 25 Jahre 加拿大獨享的經典車款

BMW因煞車問題召回150萬輛車　並下修今年展望

相關新聞

竹市幼師抖音黑絲襪熱舞吸2.3萬粉 幼兒全入鏡這下慘了

新竹市一名在某貴族幼兒園任職8年的私幼教師，竟開設抖音帳號在教室內穿黑絲襪大跳艷舞，幼兒全被當成背景入鏡，火辣的性感舞蹈...

嘉市消防查獲民宅存放百公斤爆竹 最高可裁罰150萬元

嘉義市消防局於中秋節期間要求各分隊加強巡查轄內爆竹煙火，並宣導相關規定及施放安全；昨天夜裡巡邏人員發現市區吳鳳南路某民宅...

警車追騎士釀3車連環撞 BMW駕駛撞成植物人…員警判6月

高雄旗山警分局杉林分駐所陳姓與黃姓警員為追趕沒戴安全帽騎士，與對向BMWX6轎車相撞，車禍共造成三車受損，BMW顏姓男駕...

嘉義小貨車恍神「開進魚塭」 消防架梯協助老夫婦脫困

嘉義縣東石鄉上午有輛載著魚獲、用具小貨車疑駕駛恍神，竟然直接將小貨車開進路邊魚塭，幸好後方駕駛目睹，及時撥打119，消防...

屏東驚見「球棒隊」？疑擺攤糾紛5男棍棒砸貨車 警逮1人、鎖定其他犯嫌

屏東九如鄉郵局前，昨天晚間有小貨車遭到5名男子持棍棒砸毀，警方獲報，已逮1人到案說明，並鎖定其他犯嫌，初步釐清為擺攤糾紛

可以回家了！復興雪霧鬧部落替代道路提前搶通 旅客陸續下山

桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路今早傳大面積坍方，對外交通一度中斷，300多名旅客與居民如困孤島，幸養工處急派人車搶通荒廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。