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可以回家了！復興雪霧鬧部落替代道路提前搶通 旅客陸續下山

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路今早傳大面積坍方，對外交通一度中斷，300多名旅客與居民如困孤島，幸養工處急派人車搶通荒廢多年的舊路，目前單向可供車輛通過，旅客正陸續下山。

桃園市原住民行政局指出，雪霧鬧部落聯外道路為產業道路，無編號，由公所負責管養，早年因道路蜿蜒崎嶇且狹窄，曾做截彎取直工程，新闢道路因路基不夠寬有搭建鋼橋，道路一半有踏實路基、一半為鋼構橋梁，因此有「半邊橋」特殊地名。

養工處指出，此次坍方地點正是「半邊橋」及周邊道路，該處由於邊坡是順向坡，又是頁岩地質，長期風吹日曬雨淋，造成結構鬆動，發生大面積土石崩落，有部分路段是路基流失，有部分路段是道路被土石掩埋，修復恐需很長一段時間，因此先搶通舊路供通行。

養工處人車機具今早從山下往山上挺進，清除舊路的雜草樹枝及石塊淤泥，短短250公尺花了半天時間搶通，原本在通往部落最後幾公尺有高低差、路基鬆動等不確定因素，只能人員徒步通過，但靠機具填補碎石和夯實路基後，下午3時許開放旅客開車下山。

桃園市政府表示，搶通的舊路因為路幅狹窄，無法會車，現場由大溪分局協助交管，暫時只出不進，如果山區下午，也會管制通行；原民局表示，周一將與市府相關局處一同勘災，研議後續如何修復，目前正值山上甜柿採收季節，會協助部落居民運銷問題。

桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路今早傳大面積坍方，對外交通一度中斷，300多名旅客與居民如困孤島，幸養工處急派人車搶通荒廢多年的舊路，目前已經可供車輛通行。圖／桃園市政府提供
桃園市復興區雪霧鬧部落聯外道路今早傳大面積坍方，對外交通一度中斷，300多名旅客與居民如困孤島，幸養工處急派人車搶通荒廢多年的舊路，目前已經可供車輛通行。圖／桃園市政府提供

桃園 橋梁

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