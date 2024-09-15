影／土石突然崩塌！雪霧鬧聯外道坍塌百米 只能搶通廢棄舊路恢復交通

桃園市復興區高義里雪霧鬧聯外道路今天早上突然土石崩塌，該路連雪霧鬧鋼橋約100公尺路基坍方，人車無法通行，復興區公所及市府正緊急搶修封閉近20年的替代道路，預計下午3、4時搶通，部落及民宿、露營區的水電、物資穩定，高義里長姜裕福表示，雪霧鬧唯一聯外道路如今連岩盤完全崩塌，無法再修復，未來全靠舊路聯外交通。

復興區公所、大溪警方表示，復興區雪務鬧聯外道路為雪霧鬧部落聯外唯一道路，該路3公里處突然發生土石坍塌，該路「半邊橋」的雪霧鬧鋼橋也坍方中斷，坍塌面積約500平方公尺、坍方長達100公尺，雙向無法通行，區公所會同市府養工處決定搶通已封閉近20年的舊路，警方在台七乙線、雪霧鬧聯外道入口警戒及管制。

復興區長蘇佐璽表示，雪霧鬧聯外道路坍塌地點，並非列土石流潛勢區，這次突然坍塌，交通完全中斷，今天到雪霧鬧露營遊客有273人原擬下山、再加上部落居民123人，共396人行程受阻，區公所緊急搶修舊路，預計最快下午4時搶通，目前部落及民宿營區物資暫不欠缺。

高姓遊客說，他與家人來露營，明天要上班，希望下午順利通車，否則會擔心。目前部落水電供應沒有問題，但蘋果農莊有40人住宿，擔心若今天道路未通，晚餐無恐需協助，其他民宿、露營區供應生活物資沒有問題。

高義里長姜裕福表示，雪霧鬧聯外道路崩塌處，連路基岩盤都掏空坍塌，沒有修復可能；原來「舊路」若能搶通，將要全面整修。