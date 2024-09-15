竹市幼師抖音黑絲襪熱舞吸2.3萬粉 幼兒全入鏡這下慘了

新竹市一名在某貴族幼兒園任職8年的私幼教師，竟開設抖音帳號在教室內穿黑絲襪大跳艷舞，幼兒全被當成背景入鏡，火辣的性感舞蹈也讓她狂吸2.3萬名粉絲、獲得33萬讚，而她保養得宜，完全看不出已是46歲和2個孩子的媽。事件曝光後，引起家長反彈，該幼兒園也將女老師火速開除，新竹市教育處也表示，將依法裁處3萬以上、15萬元以下罰鍰。

女老師在抖音的自我介紹中，大方下寫自己是幼兒園老師，身高177公分，火辣的身材讓人看不出來她已經46歲，2個孩子也都已經20多歲。據了解，該名女老師在幼兒園任教已經8、9年，平常表現都很好，家長間的口碑不錯，也用心對待園內的孩子。

該幼兒園表示，得知這件事園方也感到相當震驚，無法想像這是自家老師的行為，經過了解認為老師行為確實不恰當，也對家長感到抱歉，在校內進行討論後，決定立刻解聘這名老師，並承諾會加強校內管理，避免類似事情再次發生。

新竹市教育處也表示，接獲消息後積極了解狀況並進行後續查處，經詢問該教保服務人員所任教的幼兒園，該園回覆為該人員個人行為並未告知園長，其於個人休息時間拍攝不當影片，並不慎揭露幼生面容，該員對於其個人不當行為深表歉意。

新竹市教育處督學林美英表示，依幼兒教育及照顧法規定，揭露幼兒資料者，裁處3萬以上、15萬元以下罰鍰，全案將依法裁罰違法事宜，教育處已請該幼兒園深切檢討並落實巡堂作業，加強教師倫理相關知能，發現有任何不當情事，應主動勸導或溝通，善盡管理之責。同時園方將主動聯繫該班幼生家長，戮力取得家長諒解，提供必要的關懷與協助。