中秋節防制危險駕車 安平警查獲偽造車牌
台南市安平區觀夕平台假日常有飆車擾人清夢，警方今天凌晨展開防制危險駕車專案，加強攔查改裝車輛，意外查獲林姓男子因原車牌被吊銷，竟購買偽造車牌，涉嫌懸掛上路藉以規避查緝，仍被警方識破，警詢後依涉嫌偽造特種文書罪嫌移送南檢法辦。
中秋節是家家戶戶團圓好時節，然而若在享受節慶氣氛時，突然一聲改裝噪音車巨響呼嘯而過，肯定大煞風景，十分掃興。台南市警四分局規劃在中秋節前夕，加強防制危險駕車與攔查改裝車輛，在安平商圈和觀夕平台周邊要道部署警力，一旦發現不法情事則啟動攔截圍捕，遏止噪音改裝車輛恣意破壞居民安寧。
安平派出所警員今天凌晨零點多在觀夕平台周邊巡邏時，一眼就覺得一輛白色轎車車牌不對勁，查詢發現車牌早已被監理站處分吊銷，經攔停盤查確認車主林姓男子(32歲，台南市人)涉嫌懸掛偽造車牌上路。
據了解，林嫌因車牌吊銷竟動起歹念，透過社群平台管道購置仿真車牌後，懸掛上路藉以規避查緝，最後以假亂真的車牌仍被員警識破移送法辦。
分局長曹儒林表示，安平警於今年迄今已通報改裝排氣管噪音車共1167件、取締舉發違規改裝車177件、查緝偽造車牌3件；另外私下偽造、變造車牌，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪嫌；若使用偽造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪嫌外，依道路交通管理處罰條例第12條，最高可處1萬800元罰鍰，此案將溯源偵查相關平台販售，從源頭阻斷不法，籲請民眾切勿於網路平台購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。
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