快訊

陸男駕橡皮艇直闖林口海岸背景曝光 他「1說詞」有矛盾…海巡人員疑惑

肥胖讓雄性禿更早報到 醫曝男性及女性可治療的臨界點在何時

超大停車格！他嗨喊「能買到是天選之人」 一票人卻搖頭：有兩大風險

中秋節防制危險駕車 安平警查獲偽造車牌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區觀夕平台假日常有飆車擾人清夢，警方今天凌晨展開防制危險駕車專案，加強攔查改裝車輛，意外查獲林姓男子因原車牌被吊銷，竟購買偽造車牌，涉嫌懸掛上路藉以規避查緝，仍被警方識破，警詢後依涉嫌偽造特種文書罪嫌移送南檢法辦。

中秋節是家家戶戶團圓好時節，然而若在享受節慶氣氛時，突然一聲改裝噪音車巨響呼嘯而過，肯定大煞風景，十分掃興。台南市警四分局規劃在中秋節前夕，加強防制危險駕車與攔查改裝車輛，在安平商圈和觀夕平台周邊要道部署警力，一旦發現不法情事則啟動攔截圍捕，遏止噪音改裝車輛恣意破壞居民安寧。

安平派出所警員今天凌晨零點多在觀夕平台周邊巡邏時，一眼就覺得一輛白色轎車車牌不對勁，查詢發現車牌早已被監理站處分吊銷，經攔停盤查確認車主林姓男子(32歲，台南市人)涉嫌懸掛偽造車牌上路。

據了解，林嫌因車牌吊銷竟動起歹念，透過社群平台管道購置仿真車牌後，懸掛上路藉以規避查緝，最後以假亂真的車牌仍被員警識破移送法辦。

分局長曹儒林表示，安平警於今年迄今已通報改裝排氣管噪音車共1167件、取締舉發違規改裝車177件、查緝偽造車牌3件；另外私下偽造、變造車牌，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪嫌；若使用偽造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪嫌外，依道路交通管理處罰條例第12條，最高可處1萬800元罰鍰，此案將溯源偵查相關平台販售，從源頭阻斷不法，籲請民眾切勿於網路平台購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。

林姓男子涉嫌駕車懸掛偽造車牌上路，被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子涉嫌駕車懸掛偽造車牌上路，被警方識破法辦。記者黃宣翰／翻攝

中秋節 台南 噪音

延伸閱讀

高市垃圾車凌晨突然冒煙悶燒 禍首竟和中秋節有關

中秋節前假日國道客運旅客量 西部成長東部衰退

中秋節烤肉加熱電器藏危機 北市消籲注意5不1沒有

中秋節路邊停車格免收費 紓解需求嘉市再設55停車格

相關新聞

列冊獨長僅1％議員質疑不符現實 社會局：評估有需要才會列入

孤獨死案件頻傳，新北去年就曾短短幾個月傳出多起獨居老人在家中死亡無人知的案例，如何掌握獨老名單，成各縣市政府當務之急。新...

虎尾鬧區2車驚險追逐衝撞 傷6人1人斷肢警方查明原因

雲林縣虎尾鎮鬧區林森路昨天傍晚發生嚴重車禍，2輛自小客車在街頭驚險追逐逼車，還有車上的人拿出球棒，邊追邊打對方車子，過程...

高雄民眾紅綠燈下架棚馬路烤肉 網問正常嗎？警方回應了

中秋各地民眾瘋烤肉，有網友拍下高雄民眾在路口紅綠燈下搭棚烤肉畫面，貼網問「這情形在楠梓很正常？」轄區警方指，昨晚獲報到場...

國3長治段汽車自撞波及鄰車 駕駛昏迷乘客骨折

國道3號南向398.5公里長治路段今天7點35分發生車禍，39歲潘姓男子駕駛汽車，車輛右後輪爆胎失控自撞內側護欄，波及5...

影／鶯歌機車騎士目擊翻車 和檳榔西施馳援報案救出2老人

新北市鶯歌區昨天清晨有1輛貨車自撞安全島，剛好1輛機車停在路邊買檳榔，騎士目擊翻車過程，趕緊和檳榔西施衝過去查看、協助報...

為撿打火機釀禍 貨車撞對向2轎車恐賠慘

高雄54歲陳姓男子駕駛小貨車，行經鼓山區慶豐街時，車輛突然往左偏移連撞兩輛轎車，警方獲報後到場，幸無人受傷，追查起因，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。